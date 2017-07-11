Не напрягаясь: в каких странах самая короткая рабочая неделя?

Многие жалуются на то, что всю жизнь проводят на работе. А ведь мы даже не работаем по 10 часов в день, как жители Китая

В этот день в 1919 году в Голландии был введен 8-часовой рабочий день. Сегодня в Нидерландах самая короткая среднестатистическая продолжительность рабочей недели в Европе — 27 часов. Голландские предприятия все чаще переходят на четырехдневку, а средний рабочий день жителя этой страны длится 7 часов 30 минут.

Украинцы официально работают по 40 часов в неделю. Аналогичная ситуация в странах СНГ и США. В Штатах такая норма рабочей недели была введена еще в 40-х годах ХХ века. Но сейчас это актуально скорее для государственных работников, а вот многие частные компании сократили этот показатель до 35 часов.

Трудолюбивая Европа?

Европейский парламент установил максимальное рабочее время в 48 часов в неделю. Здесь учитываются и все сверхурочные часы. Некоторые страны ввели и свои ограничения. Например, Финляндия считает, что ее жителям нужно работать не меньше 32 часов, но не больше 40 часов. Чаще всего европейцы работают по 35 часов в неделю.

В Нидерландах, как уже было сказано, самая короткая среднестатистическая продолжительность рабочей недели — 27 часов. По 35 часов длится рабочая неделя в Ирландии и Франции. Показатель один из самых низких в мире, но при этом производительность труда в Ирландии достаточно высокая. Во Франции пятница официально является рабочим днем, но многие компании делают ее сокращенной, так что после обеда застать кого-то на своем рабочем месте бывает сложно. В 90-х годах прошлого века введение во Франции 35-часовой недели вызвало бурю негодований. Недавно правительство вернулось к вопросу увеличения количества рабочих часов, после чего последовал ряд забастовок и манифестаций.

Жители Дании работают в день 7 часов 21 минуту. Средняя длительность рабочей недели в 37,5 часов является одним из самых низких показателей в Европе. Но при этом зарабатывает датчанин около 37,6 евро в час, что на 30% больше, чем в среднем по Евросоюзу.

Немцев во всем мире считают трудоголиками. Но рабочая неделя в Германии длится не больше 38 часов. При этом, среди немецких компаний распространена практика сокращения длительности рабочего дня в случае появления финансовых проблем вместо увольнения сотрудников. Не больше 39 часов в неделю работают и жители Норвегии.

Самыми трудолюбивыми в Европе, как оказалось, являются работники в Великобритании, Греции и Португалии. Британцы, работая по 43,7 часов в неделю, очень часто задерживаются на рабочем месте. Португальцы трудятся по 8 часов 48 минут в день, в среднем по 48 часов в неделю. Но при этом эксперты отмечают, что далеко не все это время люди занимаются своими рабочими обязанностями. К европейским «трудягам» относят также жителей Греции — их рабочая неделя длится 43,7 часов. Однако по состоянию экономики в стране этого не скажешь…

Трудолюбивая Азия!

В Азии люди трудятся намного больше. Средний рабочий день в Китае длится 10 часов, при этом рабочими являются шесть дней. В итоге получается 60 рабочих часов в неделю. На обед китайцам отводится 20 минут, на отпуск — 10 дней в год.

В Японии стандартный рабочий контракт предусматривает до 40 рабочих часов в неделю. Однако все мы наслышаны о том, какое значение имеет продвижение по карьерной лестнице для японцев. А это часто зависит от количества времени, которое человек проводит на своем рабочем месте. Целеустремленные жители Японии часто задерживаются по вечерам в офисе и приходят туда в субботу. Поэтому в некоторых случаях рабочая неделя доходит до 50 часов.

В Таиланде и Индии также шестидневка, большинство работников трудятся до 48 часов в неделю. В государственных учреждениях, а также в офисах западных компаний действует норма 40-часовой рабочей недели.

Как оптимально?

В прошлом году в своем интервью один из богатейших людей планеты, мексиканский магнат Карлос Слим заявил, что люди должны работать не больше 3 дней в неделю. Однако при этом рабочий день должен длиться 11 часов, а выходить на пенсию люди должны в 70 лет или даже позже.

Также существует много сторонников 4-дневной рабочей недели. Такой график будет наиболее удобным для поколения бэби-бумеров (рожденные между 1946 и 1964 годами), считают эксперты. Так они смогут больше заботиться о своих родителях или внуках.

Есть и те, кто поддерживают идею 21-часовой рабочей недели. По их мнению, такой подход позволит решить ряд проблем: безработицу, чрезмерное потребление, высокий уровень выброса углерода и даже неравенство. В докладе британского фонда New Economics Foundation говорится, что сокращенная рабочая неделя позволит прервать замкнутый круг современной жизни, когда все живут, чтобы работать, работают, чтобы зарабатывать, а зарабатывают, чтобы потреблять больше.

А как вы считаете, сколько должна длиться рабочая неделя? Делитесь в комментариях!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето в разгаре: какие страны больше всего зарабатывают на туризме