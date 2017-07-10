Лето в разгаре: какие страны больше всего зарабатывают на туризме

Украина — наименее зависимая от туризма страна

Сезон отпусков продолжается во всем мире. Глобализация и растущий тренд путешествий увеличили число людей, отправляющихся в другие страны ежегодно, особенно в теплое время года. Эта тенденция привела к росту доходов от туризма во многих странах и увеличению доли туризма в ВВП этих стран. Поскольку не все государства пользуются одинаковым спросом у путешественников, доходы от этой отрасли значительно различаются.

Портал Howmuch.net составил карту на основе Доклада о конкурентоспособности туризма в 2017 году на Всемирном экономическом форуме, а редакция PaySpace Magazine адаптировала ее. На карте можно увидеть страны, которые больше всего зависят от туризма. Каждая страна отмечена одним из четырех цветов, в зависимости от доли, которую занимает туризм в ВВП страны: менее 2%, от 2 до 5%, от 5 до 7% и более 7%.

Из 136 экономически развитых стран Украина является наименее зависимой от туризма страной. В структуре ВВП Украины туризм составляет 1,4% или $1,3 млрд. В топ-3 стран, экономика которых меньше всего опирается на туризм, также попало два соседних государства – Россия и Польша. У них этот показатель составляет 1,5% и 1,7% соответственно.

ТОП-5 стран, которые наименее зависимы от туризма:

1. Украина — 1,4% от ВВП страны

2. Российская Федерация — 1,5%

3. Польша — 1,7%

4. Канада — 1,8%

5. Южная Корея — 1,8%

Страны, которые больше всего зависят от туризма, зачастую имеют маленькую территорию или небольшое население.

ТОП-5 стран, которые наиболее зависимы от туризма:

1. Мальта — 15% от ВВП страны

2. Хорватия — 15%

3. Таиланд — 9,3%

4. Ямайка — 8,9%

5. Исландия — 8,2%

Страны с крупнейшими туристическими отраслями

1. США ($488 млрд)

2. Китай ($224 млрд)

3. Германия ($130,8 млрд)

4. Япония ($106,7 млрд)

5. Великобритания ($103,7 млрд)

6. Франция ($89,2 млрд)

7. Мексика ($79,7 млрд)

8. Италия ($76,3 млрд)

9. Испания ($68,8 млрд)

10. Бразилия ($56,3 млрд)

Самые посещаемые города мира

В прошлом году компания Mastercard также составила рейтинг самых посещаемых городов мира Mastercard Global Destinations Cities Index. Согласно ему, Бангкок занял первое место по популярности, обогнав Лондон. По данным исследования, в течение 2016 года Бангкок посетили 21,47 млн гостей из других стран. Приблизительное количество посетителей городов, занявших остальные позиции в рейтинге, за 2016 год смотрите в инфографике.

Чаще всего туристы со всего мира путешествуют с целью отдыха. При этом, больше всего денег они тратят на шопинг. Также одной из основных статей расходов является питание. К примеру, в Европе на еду больше всего тратят туристы в Амстердаме, Барселоне, Стамбуле, Милане, Париже, Праге и Вене.

Куда украинцы путешествуют по безвизу?

11 июня украинцы получили долгожданную возможность путешествовать в страны Шенгенского соглашения (большинство стран ЕС) без визы — только имея биометрический паспорт. По данным туристического поисковика Momondo, самыми популярными туристическими направлениями, куда украинцы покупают билеты после введения безвизового режима, стали Барселона, Рим и Париж. Далее следуют Милан, Лиссабон, Прага, Варшава, Амстердам, Афины и замыкает десятку лидеров — Мадрид.

ТОП-10 городов, в которые больше всего хотят попасть украинцы:

Барселона;

Рим;

Париж;

Милан;

Лиссабон;

Прага;

Варшава;

Амстердам;

Афины;

Мадрид.

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