С картой дешевле: выбираем «пластик» для поездки в Евротур

Visa или MasterCard, доллар или евро, магазин или банкомат — ответы на эти вопросы читайте далее

Европа — один из самых безналичных регионов мира. В некоторых странах, например, Швеции, гораздо проще расплачиваться банковской картой, а не кэшем. Поэтому беря с собой банковскую карту, вы можете быть уверены, что с оплатой жилья, еды и основных достопримечательностей проблем не будет. Вопрос в том, с какой картой ехать, и во сколько вам обойдется удобный банковский сервис. Подробно о выборе карты для путешествия в Европу редакции PaySpace Magazine рассказал Алексей Пузняк, и.о. по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина.

Алексей, имеет ли значение, с какой картой ехать в страны ЕС — Visa или Mastercard?

Имеет значение, какой банк выпустил карту. Например, Альфа-Банк ведет расчеты с обеими платежными системами и в евро и в долларе, что позволяет избегать в ряде случаев двойной конвертации валют по операциям за рубежом.

Отправляясь за границу с гривневой картой, сколько турист потеряет на конвертации при покупках в магазинах?

По гривневым картам при операциях в зоне евро или в зоне доллар происходит только конвертация из доллара или евро в гривну и списывается со счета клиента гривна. При операциях в валюте отличной от доллара или евро, а так же при оплате картой со счетом в долларах в евро зоне и картами в евро в долларовой зоне возникает двойная конвертация — из национальной валюты в доллар/евро и дальше в валюту счета — гривну.

Какой процент теряет турист за снятие наличных с гривневой/валютной карты в банкомате?

4% по снятию наличных с кредитных карт. Других комиссий нет. По дебетовым картам снятие в рамках лимитов без комиссии. Но есть 1% комиссии за конвертацию валюты. Можно снимать и сверх бесплатных лимитов, но с комиссией 1,5% + 20 грн. Тарифы применимы для банкомата любого банка.

В какой валюте (евро или доллар) открывать карту, если турист едет в страну, где не ходит евро, например, в Чехию?

Все равно.

Назовите самую удобную карту из портфеля банка, которая подойдет для путешествия в Европу (приемиум и эконом-класса)

Для тех, кто часто путешествует за рубеж, в том числе ЕС, можно посоветовать кредитные карты, основное преимущество которых — отсутствие комиссии за конвертацию по операциям за рубежом и льготный период на покупки.

Находясь в стране, которая не является членом Еврозоны, дешевле менять доллары/евро на местную валюту в обменнике, или снимать с валютной карты в банкомате?

Где выгоднее менять валюту (доллары на евро), отправляясь в ЕС — в Украине или за границей? Можно ли поменять гривны на евро, находясь в ЕС?

Нет. Гривна в Европе никому не нужна. Так что или меняйте в Украине, или положите на карточку и просто снимите в той стране, куда вы путешествуете, деньги в банкомате.

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