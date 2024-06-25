В Україні зʼявиться ще один державний банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду конфіскувала активи В’ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення про конфіскацію активів В’ячеслава Богуслаєва, включаючи Мотор-Банк. Цю інформацію повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Зазначено, що Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку. На кінець 2023 року частка держави в банківському секторі України склала 53,2% за чистими активами.

Крім Мотор-Банку, в конфіскації активів від Богуслаєва та іншої підсанкційної особи Петра Кононенка (генерального директора російської компанії «Борисфен») беруть участь інші значні активи.

Держава також отримає корпоративні права у таких юридичних осіб, як страхова компанія «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод і ТОВ «Вертольоти МСБ». Страхова компанія «Мотор-Гарант” вже втратила всі свої ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод на практиці перебуває під контролем держави і був переданий у управління раніше націоналізованого заводу «Мотор Січ».

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Серед активів Богуслаєва, які будуть стягнуті, є наступне:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області, включаючи житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибальський стан «Коса Обіточна», адміністративні будівлі;

майнові права на торговельні марки;

корпоративні права (зокрема 51% у ТОВ «Золота Айстра», 90,1% у ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% у ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% у ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% у АТ «Мотор-Банк», 16,7% у ПП «Азов Трейд-ХХI»);

336 одиниць вогнепальної зброї;

готівка у сумі 12,59 мільйонів доларів, 236 000 євро, 3,2 мільйона російських рублів, 105,53 мільйона гривень (загальний еквівалент приблизно 615 мільйонів гривень).

Корпоративні права Кононенка становлять 23% у ТОВ «Жекон», 17% у ТОВ «Перспектива високі технології» та 19% у ПрАТ «Промзапал».

Наприкінці жовтня 2022 року Богуслаєву було повідомлено про підозру за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (допомога державі-агресору), що може призвести до його ув’язнення на строк до 15 років. Слідство встановило, що компанія «Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни для російських військових гелікоптерів навіть після 24 лютого 2022 року, які потім були знайдені в збитих гелікоптерах. У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєва також звинуватили у сприянні терористичній діяльності (стаття 258-3 Кримінального кодексу України) через дії філії підприємства у Сніжному під час окупації.

Персональні санкції проти Богуслаєва і Кононенка будуть діяти до 1 квітня 2033 року.

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За матеріалами: Liga.Net.