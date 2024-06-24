Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій

Німецький банк Baader виходить на ринок біржових фондів зі стратегією, яка використовуватиме штучний інтелект (ШІ) для вибору акцій

Підрозділ з управління інвестиціями Baader планує запустити «посилений штучним інтелектом» ETF акцій єврозони, який торгуватиметься на біржі Xetra у Франкфурті.

Модель була розроблена Ultramarin, компанією, що спеціалізується на інвестиціях з ШІ, для прогнозування щомісячної надлишкової прибутковості кожної акції в інвестиційному універсумі акцій єврозони.

Очікується, що фонд буде запущений пізніше цього місяця, згідно з нормативним документом, але Ultramarin заявив, що лістинг Xetra все ще очікує схвалення від фінансового регулятора Німеччини.

Ultramarin також розробляє біржові індексні фонди на основі штучного інтелекту, орієнтовані на світові та американські акції, і її технологія вже доступна в трьох фондах.

ETF від Baader слідує за нещодавнім запуском пайових інвестиційних фондів зі штучним інтелектом від Lazard Asset Management і Pictet Asset Management, в той час як WisdomTree є однією з компаній, які запустили подібні ETF в США.

Кеннет Ламонт, старший аналітик Morningstar, сказав, що фонд стане першим активним ETF в Європі, який «так сильно покладається на ШІ» при виборі акцій.

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Але він сказав, що фонд «кричить про надмірну технологічність».

«Очевидний Святий Грааль тут полягає в тому, що стратегія ШІ може використовувати величезні і різноманітні набори даних, щоб отримати унікальну інвестиційну інформацію і забезпечити послідовну альфа-індикацію для інвесторів, – сказав він. — Очевидним мінусом тут є відсутність реальних результатів і недостатня прозорість».

Ламонт додав, що прозорість є однією з сильних сторін ETF і що, хоча фонд німецького банку надає щоденні дані, його «підхід чорної скриньки» означає, що неможливо з’ясувати, чому певна акція утримується на тому чи іншому рівні.

«Інвестори, які намагаються розібратися в стратегії, незабаром загубляться в клубку різних багаторівневих моделей і наборів даних», — сказав він.

Детлеф Глоу, керівник відділу досліджень Європи, Близького Сходу та Африки в LSEG Lipper, сказав, що використання ШІ для вибору цінних паперів є «природною еволюцією» у використанні кількісного аналізу.

Він сказав, що хоча ШІ не замінить людей-менеджерів фондів, він допоможе їм проводити більш детальний кількісний аналіз, щоб визначити цінні папери, які підходять для їхніх портфелів.

Але він додав, що остаточне рішення про те, чи варто включати актив до портфеля, має приймати людина, оскільки ШІ не здатен перевірити дані, які йому надаються.

«ШІ приймає дані, які він отримує для розрахунків, як належне, навіть якщо вони можуть не мати сенсу через помилку в даних», — сказав він.

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За матеріалами: Financial Times.