close-btn
PaySpaceMagazine

Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій

24.06.2024 18:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Німецький банк Baader виходить на ринок біржових фондів зі стратегією, яка використовуватиме штучний інтелект (ШІ) для вибору акцій

Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій

Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій Фото: motionarray.com, freepik.com

Підрозділ з управління інвестиціями Baader планує запустити «посилений штучним інтелектом» ETF акцій єврозони, який торгуватиметься на біржі Xetra у Франкфурті.

Модель була розроблена Ultramarin, компанією, що спеціалізується на інвестиціях з ШІ, для прогнозування щомісячної надлишкової прибутковості кожної акції в інвестиційному універсумі акцій єврозони.

Очікується, що фонд буде запущений пізніше цього місяця, згідно з нормативним документом, але Ultramarin заявив, що лістинг Xetra все ще очікує схвалення від фінансового регулятора Німеччини.

Ultramarin також розробляє біржові індексні фонди на основі штучного інтелекту, орієнтовані на світові та американські акції, і її технологія вже доступна в трьох фондах.

ETF від Baader слідує за нещодавнім запуском пайових інвестиційних фондів зі штучним інтелектом від Lazard Asset Management і Pictet Asset Management, в той час як WisdomTree є однією з компаній, які запустили подібні ETF в США.

Кеннет Ламонт, старший аналітик Morningstar, сказав, що фонд стане першим активним ETF в Європі, який «так сильно покладається на ШІ» при виборі акцій.

Цікаве по темі: JPMorgan представив ШІ-інструмент для інвестування

Але він сказав, що фонд «кричить про надмірну технологічність».

«Очевидний Святий Грааль тут полягає в тому, що стратегія ШІ може використовувати величезні і різноманітні набори даних, щоб отримати унікальну інвестиційну інформацію і забезпечити послідовну альфа-індикацію для інвесторів, – сказав він. — Очевидним мінусом тут є відсутність реальних результатів і недостатня прозорість».

Ламонт додав, що прозорість є однією з сильних сторін ETF і що, хоча фонд німецького банку надає щоденні дані, його «підхід чорної скриньки» означає, що неможливо з’ясувати, чому певна акція утримується на тому чи іншому рівні.

«Інвестори, які намагаються розібратися в стратегії, незабаром загубляться в клубку різних багаторівневих моделей і наборів даних», — сказав він.

Детлеф Глоу, керівник відділу досліджень Європи, Близького Сходу та Африки в LSEG Lipper, сказав, що використання ШІ для вибору цінних паперів є «природною еволюцією» у використанні кількісного аналізу.

Він сказав, що хоча ШІ не замінить людей-менеджерів фондів, він допоможе їм проводити більш детальний кількісний аналіз, щоб визначити цінні папери, які підходять для їхніх портфелів.

Але він додав, що остаточне рішення про те, чи варто включати актив до портфеля, має приймати людина, оскільки ШІ не здатен перевірити дані, які йому надаються.

«ШІ приймає дані, які він отримує для розрахунків, як належне, навіть якщо вони можуть не мати сенсу через помилку в даних», — сказав він.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Німецький держбанк випустить цифрові облігації на блокчейні

В Україні з’явиться аналог німецького KfW: подробиці

7 правил, яких повинен дотримуватися кожен криптоінвестор

За матеріалами: Financial Times.

Рубрики: БанкиІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Apple відклала запуск ШІ-функцій в iOS 18 в низці країн: причина 24.06.2024

Apple відклала запуск ШІ-функцій в iOS 18 в низці країн: причина
Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів 23.06.2024

Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів
Вартість роботи з ChatGPT: огляд тарифних планів 22.06.2024

Вартість роботи з ChatGPT: огляд тарифних планів
Американська компанія придбала заснований українцями ШІ-стартап 21.06.2024

Американська компанія придбала заснований українцями ШІ-стартап
Співзасновник OpenAI створив новий ШІ-стартап: що відомо 20.06.2024

Співзасновник OpenAI створив новий ШІ-стартап: що відомо
Як розвивається ШІ-екосистема в Україні — дослідження AI HOUSE 20.06.2024

Як розвивається ШІ-екосистема в Україні — дослідження AI HOUSE
Вибір редакції
Всі
Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days
ТОП статей 24.06.2024

Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days

 Мем-акції: що це таке та як вони працюють
ТОП статей 24.06.2024

Мем-акції: що це таке та як вони працюють
Останні новини
Сьогодні  21:30

Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market: за якою ціною

 Сьогодні  20:50

Альткоїни, на які варто звернути увагу в липні

 Сьогодні  20:30

КРАІЛ оштрафувала 2 компанії на мільйони: за що

 Сьогодні  19:30

В Україні розбудовують понад 30 проєктів вітрової генерації

 Сьогодні  19:00

Регулятор ЄС висунув Apple нові звинувачення

 Сьогодні  18:30

Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій

 Сьогодні  18:15

Названо найстресовіші події для фінансового сектора України за останні роки — НБУ

 Всі новини