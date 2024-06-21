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JYSK відкрив найбільший магазин на заході України

21.06.2024 17:50
Ольга Деркач
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20 червня мережа JYSK відкрила новий магазин у Тернополі у форматі XL

JYSK відкрив найбільший магазин на заході України

JYSK відкрив найбільший магазин на заході України Фото: freepik.com, flaticon.com

Новий магазин розташований за адресою вул. Текстильна, 28ч, у ТРЦ «Подоляни». Це вже другий магазин у Тернополі та десятий на Поділлі. Він став найбільшим магазином на заході України.

Торгова площа нового магазину становить 1238 м², склад займає 410 м², а офісне приміщення — 51 м². Магазин збудовано відповідно до сучасної концепції 3.0 мережі JYSK, що передбачає краще освітлення, сучасний дизайн та зручне зонування товарів.

Перед відкриттям до магазину надійшло понад 250 палет із товаром. Завдяки збільшеній площі, покупцям пропонується ширший асортимент продукції. Деякі товари, зазвичай доступні лише в інтернеті, тепер представлені і в магазині.

«У червні заплановано відкриття 17 нових магазинів JYSK у 12 країнах Європи, — розповідає Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця. — Приємно, що JYSK в Україні є частиною цієї експансії. Попри повітряні тривоги, ми відкрили два нових магазини в цьому місяці».

Також попередньо відоме місто, де відкриється 100-й магазин мережі. Попередньо це буде або Калуш, або Кривий Ріг. Відкриття заплановане на цей серпень.

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JYSK — це міжнародна мережа магазинів зі скандинавськими коріннями, яка робить облаштування будь-якого дому та саду простим і захоплюючим. Мережа представлена у 48 країнах.

Засновник Ларс Ларсен відкрив свій перший магазин у Данії у 1979 році. Сьогодні в JYSK працює понад 31 000 осіб. JYSK є частиною сімейної Lars Larsen Group. У 2022/23 фінансовому році виторг JYSK становив 38,5 мільярда данських крон (5,2 мільярда євро).

В Україні зараз працює 97 магазинів JYSK та інтернет-магазин jysk.ua, де працюють понад 800 співробітників.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants зʼявилася ще в одній країні Європи. Українська мережа Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Словаччині. Франчайзі став українець, який вже багато років живе у країні і має досвід у ресторанному бізнесі.

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За матеріалами: JYSK.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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