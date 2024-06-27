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Український бізнес може отримати $5 тисяч на розвиток: умови

27.06.2024 19:30
Ольга Деркач
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Українських підприємців запрошують на безоплатну освітньо-грантову програму Experiment 1.01

Український бізнес може отримати $5 тисяч на розвиток: умови

Український бізнес може отримати $5 тисяч на розвиток: умови Фото: business.diia.gov.ua

Це безоплатна освітньо-грантова програма для підприємців, які відкрили власну справу після 2022 року або тільки планують запустити стартап. За результатами навчання 20 учасників разом з менторами створять бізнес-проєкти. Під час фіналу визначать 5 переможців, які отримають гранти по $5 тисяч на розвиток власної справи.

Кураторами й лекторами курсу стануть Олександр Трегуб та Олександр Іванов, співзасновники Projector Institute. Під час навчання вони розкажуть:

  • як побудувати взаємодію всередині команди;
  • де шукати гранти й інвестиції;
  • як ШІ допомагає генерувати нові ідеї;
  • головне про облік, бухгалтерію і сплату податків;
  • як працювати в кризових ситуаціях.

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Навчання триватиме з 18 липня до 29 серпня 2024 року в онлайн-форматі. Подати заявку можна до 14 липня за посиланням.

Experiment 1.01 реалізовує Projector Institute та Projector Foundation за підтримки Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти, іза сприяння Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес.

Нагадаємо, що в Україні запустили програму для бізнесу з грантовим фондом €480 000. У рамках програми EU4Business, фінансованої Європейським Союзом та урядом Німеччини, український малий та середній бізнес з експортним та інноваційним потенціалом може отримати грантову та консультаційну підтримку для відновлення та зміцнення економічної стійкості. Програма міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСБ» пропонує 12 грантів по 40 000 євро кожен.

Раніше ми писали, що три українські стартапи отримали гранти від Glovo Startup Lab. Під час конкурсу Glovo Startup Lab українські розробники пітчили свої проєкти й залучили кошти від партнерів.

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За матеріалами: Мінцифри.

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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