Укрексімбанк фінансуватиме енергосервісні компанії

Укрексімбанк співпрацюватиме з Фондом розвитку підприємництва (ФРП) для фінансування енергосервісних компаній

ФРП та Укрексімбанк напередодні підписали угоду про співпрацю в межах Програми підтримки фінансування енергосервісних компаній (ЕСКО), що працюють над енергомодернізацією громадських будівель у малих та середніх містах України, повідомили в пресслужбі банку.

Програма була створена Фондом розвитку підприємництва для реалізації проєкту «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель у малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО».

Метою проєкту є створення ЕСКО-фонду на базі ФРП, у межах якого для забезпечення доступного фінансування ЕСКО-компаній будуть поєднуватись різні інструменти фінансової підтримки.

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Програма орієнтована на мікро-, малі та середні бізнеси, які уклали енергосервісні договори та відповідають визначеним програмою критеріям прийнятності.

В рамках кредитування ЕСКО-компаній від Укрексімбанку передбачається застосування трьох інструментів: програма «Доступні кредити 5-7-9%», програми часткового гарантування кредитів та грантова частина з метою погашення основної суми кредиту.

«Завдяки стабільному та доступному фінансуванню, енергосервісні компанії зможуть реалізувати більше проєктів, що дозволить ефективно модернізувати громадські будівлі, знижувати споживання енергії та пом’якшувати вплив на енергосистему зовнішніх факторів», — заявив член правління Укрексімбанку Михайло Медко.

Водночас голова правління ФРП Андрій Гапон зазначив, що механізм фінансування енергомодернізації дозволить підвищити енергоефективність громадських будівель, скоротити викиди парникових газів та пожвавити ринок ЕСКО для започаткування нових проєктів.

Нагадаємо, Укрексімбанк надав фінансування компанії «ЮГФУД», одному з лідерів на ринку по виробництву напівфабрикатів та виробів з тіста під торговою маркою Valesto. Загальний ліміт співпраці Укрексімбанку з ТОВ «ЮГФУД» у рамах генерального кредитного договору становить еквівалент 6 млн євро.

Також ми писали, що Укрексімбанк закриває свої два представництва у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США). Причиною прийняття такого рішення зазначена оптимізація операційних витрат банку.

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