Біткоїн та Ethereum влаштували коротке ралі: що далі

Ethereum очолює відновлення ринку перед виходом даних по інфляції в США. Біткоїн наближається до рівня $60 000, проте на технічному графіку все ще проглядається сигнал «хреста смерті»

Біткоїн знову відскочив, і його ціна наблизилася до позначки $60 000. Річ у тім, що цього тижня, 15 серпня, будуть опубліковані дані про інфляцію в США за липень, які випереджають інфляційні показники. Оскільки альткоїни більш схильні до впливу макроекономічних подій, Ethereum продемонстрував ще сильніше зростання, набравши майже 7%.

Біткоїн та Ethereum демонструють коротке ралі

Напередодні публікації важливих даних по інфляції ІСЦ, дві провідні криптовалюти демонструють зростання у ралі з короткими позиціями. За останні 24 години було ліквідовано понад $177 млн, з яких $91 млн — короткі ліквідації й майже $86 млн — довгі.

Згідно з повідомленнями, дані по індексу споживчих цін в США, ймовірно, покажуть сплеск інфляції, що посилить занепокоєння щодо того, чи піде ФРС на зниження відсоткової ставки у вересні чи ні. Ринкові оцінки показують, що інфляція в липні, ймовірно, зросте на 0,2% проти падіння на 0,1% минулого місяця.

Протягом останніх кількох тижнів ціна Біткоїна коливається в діапазоні $50 000-$60 000. Минулих вихідних на технічному графіку з’явився сигнал «Хрест смерті», що натякає на сильні ведмежі настрої. Деякі аналітики ринку очікують, що BTC може зробити ще одне занурення нижче $50 000, перш ніж відновити наступний бичачий ривок.

На момент публікації ціна Ethereum зросла на 6,78% до $2 730, а ринкова капіталізація становить $328 млрд. Однак, сьогоднішнє ралі може виявитися відскоком дохлої кішки (невелике короткочасне відновлення ціни акції, що падає.), оскільки технічні індикатори для альткоїнів також не виглядають сильними. Крім того, масові китові перекази ETH створюють негативні ринкові настрої.

Відскоки пари ETH/BTC

10X Research зазначає, що з моменту події Merge у вересні 2022 року пара ETH/BTC рухається в низхідному торговому каналі. Хоча розробники Ethereum продовжують зосереджуватися на створенні рішень для масштабування і майбутньому оновленні Pectra, актив залишається значною мірою схильним до макроекономічних змін на світовому ринку.

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За матеріалами coingape.com