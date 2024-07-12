Біткоїн зміщується в бік більшої кількості P2P-платежів: що це означає

Дані в мережі свідчать про те, що початкове бачення Сатоші Накамото живе і розвивається, оскільки мережа Біткоїна перейшла до менших транзакцій

У новому пості на X засновник і генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу розповів про зміну моделі в мережі BTC щодо транзакцій, які можна класифікувати як пірингові (P2P) платежі.

По-перше, Джу обговорив тенденцію щодо комісій за транзакції в мережі Біткоїна. Під “комісією за транзакції” тут маються на увазі комісії, які відправники в блокчейні повинні додавати до своїх переказів як компенсацію валідаторам.

Нижче наведено графік, наданий генеральним директором CryptoQuant, який показує середню комісію за транзакції в мережі BTC в порівнянні з комісією в мережі Ethereum за останнє десятиліття.

Як видно з графіка, середня комісія за транзакції в Біткоїні була вищою, ніж в Ethereum до 2021 року, але з того часу цей показник для BTC загалом був нижчим. Як зазначає Джу:

“Всупереч поширеній думці про те, що транзакційні комісії в Bitcoin завжди вищі, ніж в Ethereum, з 2021 року транзакційні комісії BTC більшу частину часу були дешевшими, ніж в ETH.”

Середня комісія BTC становить близько $0,40, а ETH — близько $0,68. Тепер, якщо користувачам доведеться використовувати Біткоїн як платіжний засіб, вони будуть використовувати його лише для переказів на достатньо великі суми, щоб ця комісія була виправдана.

“Враховуючи, що в країнах, що розвиваються, комісія за транзакцію становить 1-3%, нижньою межею буде $13-40”, — каже засновник CryptoQuant.

Тож, щоб відфільтрувати дані тільки для переказів, які, ймовірно, є платежами P2P в мережі, аналітик вибрав транзакції в діапазоні від $40 до $1 000.

Ці транзакції не включають руни та ординали, оскільки перекази, пов’язані з цими протоколами, не зовсім відповідають реальним P2P-платежам.

Таким чином, хоча дехто може подумати, що Біткоїн не виправдав бачення Сатоші при створенні криптовалюти, дані свідчать про те, що останнім часом головна криптовалюта розвивається у правильному напрямку.

Раніше ми писали про те, що мережею шириться нова теорія про особу творця Біткоїна.

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За матеріалами bitcoinist.com