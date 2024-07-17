Ціна XRP злітає на 12%: хто за цим стоїть

XRP, один із провідних альткоїнів, сьогодні піднявся до рівня $0,61, досягнувши найвищої цінової позначки з квітня

За даними криптовалютної аналітичної платформи Santiment, цей сплеск в першу чергу був спричинений різким зростанням кількості токенів серед китів та акул, які володіють понад 100 000 XRP. Фірма відзначає, що “поворотний момент” в накопиченні відбувся в серпні минулого року.

Згідно з даними криптовалютного рейтингу CoinGecko, за останні 24 години курс XRP зріс на 11,56%, значно випередивши інші основні альткоїни. Токен, пов’язаний з Ripple, наразі торгується на рівні $0,6069 після досягнення внутрішньоденного максимуму в $0,61. Криптовалюта оцінюється в $32,8 млрд, що робить її сьомим найціннішим цифровим активом за ринковою капіталізацією.

Тривожні ознаки

Попри деякі суттєві досягнення, є й тривожні ознаки, на які учасникам ринку варто було б звернути увагу. Наприклад, токен XRP нещодавно сформував ведмежу дивергенцію. Це означає, що ціна змогла зафіксувати вищі максимуми, в той час, як осцилятор формує нижчі піки.

Також це може свідчити про те, що імпульс XRP слабшає. Ведмежа дивергенція може виявитися поганим знаком для токена. Існують також ризики, пов’язані з надмірним надлишком.

Не одразу зрозуміло, чому XRP останнім часом переживає таке значне зростання. Але минулого тижня CME Group запустила індекси в режимі реального часу, а також еталонні курси для криптовалюти, прив’язаної до Ripple.

Все виглядає так, ніби XRP зараз переживає підвищений рівень FOMO після нещодавнього стрибка ціни. Як інвесторам варто себе поводити, у нашому матеріалі “Як FUD і FOMO заважають трейдерам заробляти”.

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За матеріалами U.Today