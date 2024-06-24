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Екосистема TON переживає сплеск фішингових атак у всій мережі

24.06.2024 15:40
Олеся Крамаренко
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Фішингові атаки на блокчейн TON L1 останнім часом помітно зросли, що викликає занепокоєння щодо безпеки користувачів у всій екосистемі

Екосистема TON переживає сплеск фішингових атак у всій мережі

Фото: freepik.com

Блокчейн The Open Network (TON) нещодавно зазнав значного сплеску вразливостей у своїй екосистемі. Сьогодні, 24 червня, компанія SlowMist, що спеціалізується на безпеці блокчейну, у своєму дописі на X, звернула увагу на зростання кількості фішингових атак на TON.

Це викликало серйозне занепокоєння інвесторів щодо потенціалу мережі L1 у забезпеченні безпеки користувачів, що є вкрай необхідним аспектом у сучасному криптопросторі.

SlowMist звертає увагу на зростання кількості порушень безпеки у The Open Network

За словами засновника SlowMist, «evilcos» на X, екосистема TON знаходиться під постійним шквалом фішингових атак. Evilcos додає:

«Екосистема Telegram занадто вільна, і багато фішингових посилань (або форм ботів) поширюються через групи повідомлень, еїрдропів та інші обманні методи, щоб виманити гаманці користувачів TON».

Ці атаки загрожують коштам користувачів та їхнім NFT, використовуючи їхні анонімні Telegram-номера (номери, що використовуються для створення облікових записів у Telegram). Відповідний обліковий запис користувача в Telegram також знаходиться під загрозою, якщо ці дані будуть викрадені. Однак, якщо увімкнути двоетапну верифікацію, вона може запобігти цьому.

Зі збільшенням кількості порушень безпеки в мережі зростає ймовірність потенційної втрати популярності серед користувачів. Це також може стати перешкодою для TON, власного токена блокчейну TON.

Слід зазначити, що мережа TON нещодавно привернула до себе значну увагу завдяки інтеграції USDT, хоча зараз вона стикається з ударом по своїй репутації. Нещодавнє зростання загроз для користувачів в екосистемі є суттєвою перешкодою для L1, що ставить під сумнів безпеку та надійність мережі.

Ціна на TON падає

Тим часом ціна TON впала на 5,25% і на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $7,18. 24-годинні мінімуми та максимуми токена становили $7,20 і $7,72 відповідно.

Падіння курсу TON збігається з загальним ринковим рухом. Однак можна очікувати подальших знижень, якщо мережа не зробить нічого, щоб захиститися від атак.

Раніше сьогодні ціна Maker (MKR) впала більш ніж на 10% після того, як адреса, пов’язана з делегатом управління MakerDAO, стала об’єктом фішингу на суму майже $9 млн MKR. У зв’язку з цим, загрози безпеці користувачів в екосистемі можуть виявитися «ведмежими», якщо їх не усунути, що створює ризик для ціни TON.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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