В Sui тестують метод проведення криптотранзакцій без Інтернету

Розробники Sui протестували технологію, яка дасть змогу проводити криптовалютні транзакції офлайн за допомогою радіохвиль

Одним з основних аргументів проти криптовалютних платежів є невизначеність щодо того, що станеться, якщо Інтернет вийде з ладу. Чи зможуть користувачі отримати доступ до своїх гаманців? Це питання варто розглянути, особливо в регіонах, де часто трапляються перебої з електроенергією або труднощі з доступом до Інтернету.

Однак, можливо, це більше не буде проблемою, оскільки блокчейн Sui досліджує так звані «транзакції без Інтернету» за допомогою інноваційного механізму, який дозволяє підтримувати потік криптовалюти незалежно від обставин.

Про це в інтерв’ю для Cointelegraph заявив співзасновник студії Mysten Labs Аденіі Абіодун (Adeniyi Abiodun).

Офлайн-транзакції

За словами Абіодуна, ідея полягає в тому, щоб використовувати мобільні мережі або навіть радіохвилі для передачі криптографічних повідомлень, коли Інтернет не працює.

Команда вже завершила дослідження, які дозволяють передавати транзакції, використовуючи лише хвилі під водою, радіозв’язок на великі відстані та навіть стискати транзакції до такого маленького розміру, що вони можуть поміститися в текстовому повідомленні:

“Ми можемо ефективно дозволити вам передавати транзакції, використовуючи кілька каналів зв’язку без Інтернету як ретранслятора. Це важливо, коли у вас виникають проблеми з відновленням після збоїв, коли у вас трапляються збої або коли у вас просто є області з поганим покриттям”, — заявив він.

Sui вже протестували цей метод, і він «вже працює». Тепер завдання полягає в тому, щоб інтегрувати його в пристрої Інтернету речей, що також може принести користь проєктам децентралізованої фізичної інфраструктури (DePIN), які також досліджує Sui.

Майбутнє DePIN

DePIN — це ніша Web3 та децентралізованого простору, що швидко розширюється, і деякі експерти стверджують, що ця технологія здатна зруйнувати основні галузі, такі як хмарні обчислення.

Тестований розробниками Sui метод полягає у використанні стандарту цифрового мобільного стільникового зв’язку GSM і комірчастої топології (Mesh Topology). За такого підходу кожен пристрій виступає комутатором для інших вузлів під час передавання даних.

Це може бути використання супутників, ретрансляційних механізмів або навіть радіо. Технологія не обмежується лише односторонніми транзакціями. За словами Абіодуна, подібним чином можна реалізувати кредитні транші, запозичення та інше. Sui співпрацює з канадським мобільним оператором Chip Wireless, щоб протестувати свої ідеї, і розглядає можливість виходу на цільові ринки, такі як Африка.

Про те чому DePIN може стати багатомільярдною індустрією, і як їхні протоколи конкурують з вже існуючими технологічними компаніями, ми писали в нашій статті “Що таке DePIN: багатомільярдний криптотренд 2024 року”.

Вам може бути це цікаво: