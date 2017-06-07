Краудфандинг: популярные площадки и успешные проекты

Сегодня каждый современный человек, считающий себя технологически подкованным, так или иначе сталкивался с этим понятием

7 июня 2012 года официально заработал один из первых в СНГ краудфандинговых сервисов – российская площадка Planeta.ru. Это событие послужило поводом дня основания нового праздника — Дня краудфандинга. Редакция PaySpace Magazine напонимает читателям о том, как зарождалось это явление, в чем его сущность и как оно развито в Украине.

Зачем нужен краудфандинг

Crowdfunding (дословный перевод «финансирование толпой») – это механизм привлечения финансирования с целью реализации продукта, проведения мероприятия, помощи нуждающимся, поддержки бизнеса и т.д. Часто случается, что для реализации действительно крутых идей нет средств. По этой причине умирают сотни стартапов, изобретений, фильмов. Однако в мире найдется много людей, готовых поддержать хорошую идею и вложить деньги в ее реализацию. Именно для этого существуют краудфандинговые площадки.

Преимущества краудфандинга в том, что он позволяет получить финансирование без участия банков, венчурных фондов и бирж. С появлением краудфандинговых платформ этот процесс стал намного проще и демократичнее. Для автора проекта – это возможность собрать средства на свой проект без кредитов и передачи авторских прав. Это еще и отличный PR-повод, возможность рассказать о проекте без дополнительных затрат. Огромным плюсом является также личная заинтересованность человека, который поддерживает проект. Ему нравится идея, продукт, он сопереживает трудностям человека.

Первым известным примером краудфандинга считается акция для британской рок-группы Marillion. В 1997 году их поклонники собрали $60 000 для того, чтобы музыканты провели турне по городам США. Позже начал набирать популярность сбор добровольных пожертвований через интернет на съемку фильмов и развитие киноиндустрии. Все это привело к тому, что уже через несколько лет в сети появились десятки платформ, которые помогали организованно собирать средства в обмен на небольшую комиссию.

Как это работает

Виды краудфандинга

Существуют такие модели краудфандинга в зависимости от вознаграждения для спонсора:

без вознаграждения (пожертвования): люди просто жертвуют деньги на реализацию идеи, без обязательств со стороны ее автора;

нефинансовое вознаграждение (модель Kickstarter): это могут быть открытки, видео с выражением личной благодарности, упоминание в реализованном продукте и т.д.;

финансовое вознаграждение (краудинвестинг): в этом случае крупные инвесторы получают процент от доходов и продаж. Зачастую этот вид краудфандинга используется при финансировании фильмов, разработки игр и приложений, музыкальных альбомов.

Самые популярные краудфандинговые платформы в мире

Наиболее популярными направлениями для краудфандинга в мире являются: социальные проекты, гаджеты и изобретения, кино, видео и музыка, информационные технологии, малый бизнес, мода. Существует несколько наиболее популярных платформ, где можно представить свой проект и получить финансирование идеи.

Kickstarter – самая известная и одна из первых в мире краудфандинговых платформ, основанная в 2009 году. Она работает по такому принципу: владельцу проекта нужно зарегистрироваться, разместить описание идеи и минимальную сумму средств, которую необходимо собрать. Если 100% указанной суммы не удалось собрать в срок, деньги возвращаются жертвователям. Сам Kickstarter берет 5% от привлеченных средств. Кроме того, на платформе установлены географические ограничения — добавить проект на платформу могут жители США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Ирландии, Швеции, Норвегии. Желающим из других стран придется воспользоваться услугами посредников. Основные темы проектов включают: инновационные продукты, кино, музыка, искусство, игры, гаджеты.

Еще одна популярная краудфандинговая платформа – Indiegogo. Она также берет комиссию за добавление проекта на площадку, но при этом здесь нет установленных ограничений по типу проектов. Популярностью пользуются как музыка и хобби, так и персональные финансы, благотворительность и многое другое. В отличие от Kickstarter, на Indiegogo также нет географических ограничений по созданию кампании и финансированию, поэтому автор проекта может получить деньги, даже если он не собрал 100% заявленной суммы в срок.

Crowdfunder – это платформа для привлечения инвестиций, предоставляющая доступ к одной из самых динамично растущих сетей инвесторов в мире. Часто после размещения проекта на Kickstarter или Indiegogo автор регистрирует его на Crowdfunder, чтобы привлечь инвесторов для продажи акций.

Существуют также другие специализированные платформы, посвященные музыкальным и литературным проектам – PledgeMusic, Unbound и Distrify. А для желающих создать свой стартап могут быть полезными сайты Fundable, Crowdcube и Seedrs. Все, что требуется от автора идеи, – подробно описать, почему именно она достойна инвестирования и чем новшество будет полезно обществу, как сможет изменить мир, или как жертвователи смогут получить обратно свои деньги.

Украинские площадки для сбора средств

Самые популярные краудфандинговые площадки в Украине – это «Спильнокошт» (2012), «На старте» (2014) и «Куб» (2016).

Первые две площадки специализируются на творческих (финансирование кино) и социальных (образовательные программы для детей) инициативах.

Вкладывая в проект на этих площадках, не стоит рассчитывать на прибыль. В зависимости от размера инвестиций, создатели могут отблагодарить инвестора лично через Facebook, выслать брендированную продукцию, предоставить услугу, мастер-класс или экскурсию, связанную с тематикой проекта.

На третьей платформе – КУБ – чаще встречаются бизнес-проекты. Это масштабирование производства, наем дополнительных работников, открытие новых торговых точек. Прибыль инвесторов с проектов КУБа четко дифференцирована: вложив 1000 грн инвестор получит 230 грн в год. А за 20 тыс грн можно рассчитывать на дополнительные 4600 грн за 12 месяцев. Кроме того, все вклады на этой площадке застрахованы.

Несколько примеров успешных краудфандинговых проектов

В мире:

Умные часы Pebble. Это первые “умные” часы, которые были разработаны в 2012 году. Часы собрали на платформе Kickstarter 10,3 млн долларов, полученные от 68929 пользователей. Устройство до сих пор остается одним из самых популярных продуктов на этой краудфандинговой площадке. 3D-принтер Form 1. Изначально была заявлена сумма в 100 тыс долларов. Но в результате на 3D-принтер было собрано 2 945 885 долларов. Он оказался очень популярным и востребованным, так как позволяет аккуратно и в высоком разрешении печатать объекты с различными сложными формами. Шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Проект был представлен на платформе Kickstarter, его целью было принести новое измерение в каждый дом. Разработчикам удалось собрать почти 2,5 млн долларов, что в 10 раз больше заявленной суммы.

В Украине:

Мы можем похвастаться как минимум тремя отличными идеями, которые собрали сотни тысяч долларов на Kickstarter: это гаджет для дистанционного наблюдения за домашними животными Petcube (собрано $251 000), универсальные часы Lametric (собрано $258 000) и вспышка для смартфонов iBlazr (собрано $ 56 000 ).

Если у вас давно созрела идея создания оригинального, а главное полезного продукта, но не хватает средств для воплощения этой задумки в жизнь, краудфандинг может стать для вас отличным решением. Ведь это слово все больше становится синонимом новых возможностей и шансов на реализацию мечты.

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