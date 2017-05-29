И снова о важном: ТОП-10 основных правил кибербезопасности

Неосторожный пользователь — легкая добыча для киберпреступника

Мишенью для кибератаки может стать тот, у кого есть деньги (неважно, сколько) и какие-либо данные (аккаунты, пароли, документы, электронные письма и т.д.). Более того, от киберпреступников может пострадать кто угодно, поскольку мошенники автоматизируют большинство своих атак.

Вопросу компьютерной и сетевой безопасности уделяют много внимания в самых продвинутых странах мира. К примеру, 29 мая 2009 года в США объявили о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности. В честь этого события Редакция PaySpace Magazine решила напомнить основные правила кибербезопасности, соблюдение которых поможет минимизировать риски.

Правило 1. Придумайте надежные пароли

Это одно из ключевых правил кибербезопасности. Пароль должен состоять из сложного сочетания символов. При этом для каждого отдельного сервиса и сайта должен быть свой пароль — ни в коем случае не используйте их повторно. Никогда не сообщайте свои пароли кому-либо, не храните их записанными на бумаге и не вводите их на сторонних сайтах.

Правило 2. Никогда не оставляйте свои устройства без присмотра

Если вам нужно оставить свой компьютер, телефон или планшет на какое-то время — независимо от того, как быстро вы вернетесь — заблокируйте его, чтобы никто не мог воспользоваться им, пока вас нет. Не давайте возможности недоброжелателям так легко получить доступ к вашей конфиденциальной информацией.

Правило 3. Позаботьтесь о безопасности при совершении платежных операций

Не заходите в онлайн-банкинг и не совершайте покупки онлайн с чужих устройств или общественных сетей. В противном случае ваши банковские данные могут собрать и украсть киберпреступники.

Правило 4. Используйте антивирус

Антивирусные программы помогут вовремя выявить вредоносное ПО и защитить ваш компьютер от возможных угроз. Не забывайте также установить антивирус на смартфон или планшет, особенно если вы используете их для осуществления платежей.

Правило 5. Делайте резервное копирование данных

Это поможет вам не только в случае системного сбоя на устройстве, но и в случае поражения вашего компьютера вирусом-шифровальщиком. Повторяйте бекап время от времени, чтобы не потерять важную информацию.

Правило 6. Будьте осторожны с накопителями, подключаемыми к устройству

Никогда не подключайте USB-накопитель или устройство, происхождение которого вам неизвестно. Они могут быть заражены вредоносным программным обеспечением, которое может даже не поддаться форматированию.

Правило 7. Используйте двухфакторную аутентификацию

Чем больше уровней защиты вы используете, тем увереннее вы можете быть в том, что с вашими устройствами и данными ничего не случится. Активируйте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах, которые поддерживают такую возможность.

Правило 8. Регулярно проверяйте свои банковские отчетности

Проверяйте свою историю платежей регулярно. В этом вам может помочь онлайн-банкинг. Отслеживайте подозрительную активность и при необходимости сразу уведомите свой банк, смените пароль и убедитесь, что применили все доступные меры безопасности.

Правило 9. Не кликайте на подозрительные вложения, ссылки и баннеры

Обращайте также внимание на написание URL-адреса. Фишинговые сайты часто имитируют интерфейсы банков и онлайн-магазинов, заменяя лишь один или несколько символов в ссылке. Кроме того, вредоносные домены часто содержат сложные комбинации символов или орфографические ошибки.

Правило 10. Обезопасьте себя от спама

Для этого прежде всего необходимо давать свой основной адрес электронной почты только тем людям и компаниям, которым вы доверяете. Не заполняйте ненужные формы, где просят указать e-mail. Если все таки вы получили спам, отметьте его, чтобы помочь вашему провайдеру электронной почты более эффективно блокировать спам в дальнейшем. Будет полезно также отключить автоматическую загрузку графических файлов HTML во входящих письмах.

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