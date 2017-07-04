Ко дню независимости США: обзор американского рынка e-commerce

Ко дню независимости США мы представляем обзор американского рынка e-commerce

4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают самый главный национальный праздник — День независимости. Именно в этот день в 1776 году 13 британских колоний объявили о своей независимости от Великобритании. С тех пор территория США выросла в девять раз, а население — в 130 раз. Волны иммиграции сделали страну одной из самых разнообразных в мире. А промышленная революция 19 и 20 столетий превратила ее в ведущую экономику планеты. До сих пор США являются самой богатой страной в мире.

Финансовое включение

В США один из самых высоких показателей финансового включения в мире. 94% американцев имеют банковский счет. Категории населения, где самый низкий показатель финансового включения, это бедные жители и национальные меньшинства. 13% латиноамериканцев, например, по-прежнему не являются клиентами банков. В 2015 году Министерство финансов США совместно с ведущими финансовыми учреждениями объявили о запуске ряда инициатив, нацеленных на увеличение финансовой вовлеченности населения.

72% американцев имеют кредитную карту. Однако со времен финансового кризиса в 2007-2008 годах жителям США достаточно сложно получить кредитную карту. Это способствовало росту популярности альтернативных методов оплаты.

Проникновение интернета и смартфонов

Уровень проникновения интернета в США по состоянию на 2016 год достаточно высокий — почти 88%. Американский Национальный широкополосный план предусматривает создание фонда размером в $15,5 млрд, нацеленного на помощь государственным и локальным провайдерам в предоставлении доступа к интернету 100Мбит/сек для как минимум 100 млн домов к 2020 году.

Почти 75% американцев пользуются смартфонами с подключением к интернету. Согласно eMarketer, только 10% американцев используют для выхода в интернет мобильный телефон. Однако, поскольку рынок смартфонов постепенно достигает зрелости, темпы его роста замедляются.

Тренды в электронной коммерции

Объем рынка электронной коммерции США составляет $306 млрд в год. Эта цифра растет ежегодно на 15%. Страна является мировым лидером в области трансграничной электронной коммерции, как по импорту, так и по экспорту. Больше всего американцы любят покупать за рубежом одежду, аксессуары, товары для красоты и здоровья. Пик онлайн-покупок традиционно приходится на национальные праздники и другие сезонные поводы. К примеру, в 2015 году объем продаж только в Киберпонедельник составил $3 млрд. В среднем на шоппинг среднестатистический американец тратит $2466.

Как расплачиваются американцы онлайн

Американские пользователи очень требовательные к провайдерам финансовых услуг. В первую очередь, они хотят безопасные и удобные расчеты с возможностью персонализации. В последние годы растет популярность онлайн- и мобильного банкинга, а также финтех-решений, поскольку они могут удовлетворить эти требования. Также быстрорастущим сегментом платежного рынка являются электронные кошельки. Однако в настоящее время 72% своих онлайн-покупок американцы оплачивают по-прежнему с помощью кредитной или дебетовой карты.

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