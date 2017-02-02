От А до Z: Справочник финансовых провайдеров и финтех-стартапов

Здесь собраны как крупные и известные игроки рынка, так и перспективные стартапы
Сфера финансовых технологий растет с каждым годом, количество участников этой отрасли — провайдеров финансовых услуг и финтех-стартапов — стремительно увеличивается. Все эти компании работают на то, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов, формируя таким образом будущее финансов.
Если в 2015 году объем глобального финансирования FinTech-отрасли составило $19 млрд, то к середине 2016 года аналогичный показатель уже составил $15 млрд. С ростом числа игроков этого рынка сложно уследить за всеми. Издание Business Insider составило список наиболее важных FinTech-стартапов и финансовых провайдеров по итогам 2016 года, разделив их по шести направлениям: цифровые банки, платежи, инвестиции и финансовый менеджмент, страхование, обмен валют, а также кредитование и финансирование.
Цифровые банки
Monzo
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $17 699 015
Что необходимо знать: британский цифровой банк Monzo был основан в 2015 году как банк Mondo
Starling Bank
Количество сотрудников: от 1 до 10
Общий объем финансирования: $70 000 000
Что необходимо знать: в ноябре 2016 Amazon Web Services назвал Starling Bank одним из четырех «горячих стартапов», за которыми нужно следить
Ally Bank
Количество сотрудников: от 1000 до 5000
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: американская компания Ally Financial стала публичной 10 апреля 2014 года
Tandem
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $34,8 млн
Что необходимо знать: цифровой банк Tandem имеет официальную банковскую лицензию, выданную Банком Англии
Fidor Bank
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: французская банковская группа BPCE приобрела этот немецкий цифровой банк 28 июля 2016 года
Tide
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: $2 млн
Что необходимо знать: Tide утверждает, что может получить бизнес Mastercard всего за три минуты
N26
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $52,73 млн
Что необходимо знать: известный инвестор из Силиконовой долины Питер Тиль проинвестировал в немецкий цифровой банк в июле 2016 года
Simple
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: $15,29 млн
Что необходимо знать: Simple насчитывает более 100 000 пользователей и обработал транзакций на сумму $1,7 млрд в 2015 году
Atom
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $166,34 млн
Что необходимо знать: клиенты Atom могут войти в мобильное приложения банка путем распознавания лица
Платежные провайдеры и FinTech-стартапы
Dwolla
Количество сотрудников: от 51 до 100
Общий объем финансирования: $32,45 млн
Что необходимо знать: компания, расположенная в Де-Мойн (штат Айова, США), объявила в ноябре 2016 года о том, что отказывается от своего мобильного приложения
Venmo
Количество сотрудников: от 51 до 100
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: компания Braintree приобрела этого провайдера P2P-платежей в 2012 году. Сегодня название Venmo стало нарицательным в сфере P2P-платежей
PayPal
Количество сотрудников: более 10 000
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: PayPal был основан 1 декабря 1998 года, а 8 июля 2002 его приобрел eBay. Сейчас PayPal — снова независимая компания
Paydiant
Количество сотрудников: от 51 до 100
Общий объем финансирования: $34,6 млн
Что необходимо знать: Paydiant, который принадлежит PayPal, использует облачную платформу, которая позволяет торговцам и банкам внедрять собственные мобильные кошельки внутри их приложений
Samsung Pay
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: мобильный кошелек поддерживает более 300 банков, и Samsung планирует подключить еще больше
Visa Checkout
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: Visa Checkout сотрудничает с крупными торговцами по всему миру
BitPesa
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $1,75 млн
Что необходимо знать: BitPesa в настоящее время принимает Bitcoin и предоставляет доступ к фиатным валютам на мобильных телефонах пользователей в Кении, Нигерии, Уганде и Танзании
WorldRemit
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $147,66 млн
Что необходимо знать: WorldRemit доступен в 50 странах и получил финансирование от таких компаний, как Accel Partners и TCV
Stripe
Количество сотрудников: от 501 до 1000
Общий объем финансирования: $440 млн
Что необходимо знать: в последнем раунде финансирования компания получила $150 млн, благодаря чему стоимость Stripe выросла до $9 млрд
Braintree
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: компания, которая принадлежит PayPal, обрабатывает платежи для таких компаний, как Airbnb, Facebook, GitHub, Pinterest и Uber
Klarna
Количество сотрудников: от 1000 до 5000
Общий объем финансирования: $291,33 млн
Что необходимо знать: Klarna приобрела немецкий стартап в сфере P2P-платежей Cookies, который недавно объявил о намерении прекратить деятельность
Android Pay
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: проникновение Android Pay на рынке Сингапура составляет 60%
Chase Pay
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: Chase Pay стал официально доступным в приложении 21 ноября 2016 года
Azimo
Количество сотрудников: от 51 до 100
Общий объем финансирования: $46,59 млн
Что необходимо знать: Azimo обещает денежные переводы в течение одного часа или даже меньше
Xoom
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: PayPal приобрел этого провайдера международных денежных переводов 2 июля 2015 года
iZettle
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: $172,29 млн
Что необходимо знать: iZettle представил первые в мире мини-терминалы для приема карт и ПО для мобильных устройств в 2010 году
Square
Количество сотрудников: от 501 до 1000
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: Square стала публичной компанией 9 ноября 2015 года и привлекла $243 млн
Adyen
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: $266 млн
Что необходимо знать: Среди клиентов Adyen такие компании, как Facebook, Uber, Netflix, Spotify, Airbnb, Yelp, Booking.com, SoundCloud, Vodafone и др.
ShopKeep
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $72,2 млн
Что необходимо знать: количество пользователей ShopKeep составляет 23000, компания является членом программы Mobile Partnership Program от Apple
Remitly
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $100 млн
Что необходимо знать: Remitly работает в 49 из 50 американских штатов, а также в Канаде
Transferwise
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: $116,37 млн
Что необходимо знать: CEO компании Transferwise был частью команды, основавшей Skype в 2003 году
Apple Pay
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: Apple Pay был запущен 20 октября 2014 года
Страхование
Bought by Many
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: Bought by Many получил премию Fintech Innovation Awards дважды, в 2015 и 2016 годах
Slice Labs
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $3,9 млн
Что необходимо знать: стартап предлагает специальные условия для водителей Uber и Lyft
Shift
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $11,8 млн
Что необходимо знать: технологии, используемые компанией Shift, автоматически определяют мошеннические сети в секторах страхования и электронной коммерции
Cuvva
Количество сотрудников: от 1 до 10
Общий объем финансирования: $759 150
Что необходимо знать: британская компания предоставляет страховку на автомобиль только на тот период времени, на который необходимо клиенту — час, день, неделя и т.д.
Oscar
Количество сотрудников: от 251 до 500
Общий объем финансирования: $727,5 млн
Что необходимо знать: стартап, занимающийся страхованием здоровья, был основан 1 июля 2013 года
WeSavvy
Количество сотрудников: от 1 до 10
Общий объем финансирования: $40 000
Что необходимо знать: WeSavvy предоставляет программы страхования для тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается ходьбой, бегом, катается на велосипеде
Knip
Количество сотрудников: от 101 до 250
Общий объем финансирования: $18,3 млн
Что необходимо знать: у компании есть офисы в Швейцарии, Германии и Сербии
Roost
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $6,48 млн
Что необходимо знать: Roost специализируется на технологиях «умного дома»
Kasko
Количество сотрудников: от 1 до 10
Общий объем финансирования: $682 710
Что необходимо знать: Kasko был основан 1 января 2015 года
Lemonade
Количество сотрудников: от 11 до 50
Общий объем финансирования: $13 млн
Что необходимо знать: Lemonade имеет доступ к более 2500 ритейлеров и рекламодателей благодаря партнерству с такими компаниями, как Apple, Netflix, Macy’s, Nordstrom, Walmart и др.
Teambrella
Количество сотрудников: н/д
Общий объем финансирования: н/д
Что необходимо знать: пользователи Teambrella обеспечивают покрытие друг для друга. Когда один человек подает иск к своей команде, другие возмещают всю сумму