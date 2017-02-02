От А до Z: Справочник финансовых провайдеров и финтех-стартапов

Здесь собраны как крупные и известные игроки рынка, так и перспективные стартапы



Сфера финансовых технологий растет с каждым годом, количество участников этой отрасли — провайдеров финансовых услуг и финтех-стартапов — стремительно увеличивается. Все эти компании работают на то, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов, формируя таким образом будущее финансов.

Если в 2015 году объем глобального финансирования FinTech-отрасли составило $19 млрд, то к середине 2016 года аналогичный показатель уже составил $15 млрд. С ростом числа игроков этого рынка сложно уследить за всеми. Издание Business Insider составило список наиболее важных FinTech-стартапов и финансовых провайдеров по итогам 2016 года, разделив их по шести направлениям: цифровые банки, платежи, инвестиции и финансовый менеджмент, страхование, обмен валют, а также кредитование и финансирование.

Цифровые банки

Monzo

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $17 699 015

Что необходимо знать: британский цифровой банк Monzo был основан в 2015 году как банк Mondo

Starling Bank

Количество сотрудников: от 1 до 10

Общий объем финансирования: $70 000 000

Что необходимо знать: в ноябре 2016 Amazon Web Services назвал Starling Bank одним из четырех «горячих стартапов», за которыми нужно следить

Ally Bank

Количество сотрудников: от 1000 до 5000

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: американская компания Ally Financial стала публичной 10 апреля 2014 года

Tandem

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $34,8 млн

Что необходимо знать: цифровой банк Tandem имеет официальную банковскую лицензию, выданную Банком Англии

Fidor Bank

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: французская банковская группа BPCE приобрела этот немецкий цифровой банк 28 июля 2016 года

Tide

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: $2 млн

Что необходимо знать: Tide утверждает, что может получить бизнес Mastercard всего за три минуты

N26

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $52,73 млн

Что необходимо знать: известный инвестор из Силиконовой долины Питер Тиль проинвестировал в немецкий цифровой банк в июле 2016 года

Simple

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: $15,29 млн

Что необходимо знать: Simple насчитывает более 100 000 пользователей и обработал транзакций на сумму $1,7 млрд в 2015 году

Atom

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $166,34 млн

Что необходимо знать: клиенты Atom могут войти в мобильное приложения банка путем распознавания лица

Платежные провайдеры и FinTech-стартапы

Dwolla

Количество сотрудников: от 51 до 100

Общий объем финансирования: $32,45 млн

Что необходимо знать: компания, расположенная в Де-Мойн (штат Айова, США), объявила в ноябре 2016 года о том, что отказывается от своего мобильного приложения

Venmo

Количество сотрудников: от 51 до 100

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: компания Braintree приобрела этого провайдера P2P-платежей в 2012 году. Сегодня название Venmo стало нарицательным в сфере P2P-платежей

PayPal

Количество сотрудников: более 10 000

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: PayPal был основан 1 декабря 1998 года, а 8 июля 2002 его приобрел eBay. Сейчас PayPal — снова независимая компания

Paydiant

Количество сотрудников: от 51 до 100

Общий объем финансирования: $34,6 млн

Что необходимо знать: Paydiant, который принадлежит PayPal, использует облачную платформу, которая позволяет торговцам и банкам внедрять собственные мобильные кошельки внутри их приложений

Samsung Pay

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: мобильный кошелек поддерживает более 300 банков, и Samsung планирует подключить еще больше

Visa Checkout

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: Visa Checkout сотрудничает с крупными торговцами по всему миру

BitPesa

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $1,75 млн

Что необходимо знать: BitPesa в настоящее время принимает Bitcoin и предоставляет доступ к фиатным валютам на мобильных телефонах пользователей в Кении, Нигерии, Уганде и Танзании

WorldRemit

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $147,66 млн

Что необходимо знать: WorldRemit доступен в 50 странах и получил финансирование от таких компаний, как Accel Partners и TCV

Stripe

Количество сотрудников: от 501 до 1000

Общий объем финансирования: $440 млн

Что необходимо знать: в последнем раунде финансирования компания получила $150 млн, благодаря чему стоимость Stripe выросла до $9 млрд

Braintree

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: компания, которая принадлежит PayPal, обрабатывает платежи для таких компаний, как Airbnb, Facebook, GitHub, Pinterest и Uber

Klarna

Количество сотрудников: от 1000 до 5000

Общий объем финансирования: $291,33 млн

Что необходимо знать: Klarna приобрела немецкий стартап в сфере P2P-платежей Cookies, который недавно объявил о намерении прекратить деятельность

Android Pay

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: проникновение Android Pay на рынке Сингапура составляет 60%

Chase Pay

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: Chase Pay стал официально доступным в приложении 21 ноября 2016 года

Azimo

Количество сотрудников: от 51 до 100

Общий объем финансирования: $46,59 млн

Что необходимо знать: Azimo обещает денежные переводы в течение одного часа или даже меньше

Xoom

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: PayPal приобрел этого провайдера международных денежных переводов 2 июля 2015 года

iZettle

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: $172,29 млн

Что необходимо знать: iZettle представил первые в мире мини-терминалы для приема карт и ПО для мобильных устройств в 2010 году

Square

Количество сотрудников: от 501 до 1000

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: Square стала публичной компанией 9 ноября 2015 года и привлекла $243 млн

Adyen

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: $266 млн

Что необходимо знать: Среди клиентов Adyen такие компании, как Facebook, Uber, Netflix, Spotify, Airbnb, Yelp, Booking.com, SoundCloud, Vodafone и др.

ShopKeep

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $72,2 млн

Что необходимо знать: количество пользователей ShopKeep составляет 23000, компания является членом программы Mobile Partnership Program от Apple

Remitly

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $100 млн

Что необходимо знать: Remitly работает в 49 из 50 американских штатов, а также в Канаде

Transferwise

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: $116,37 млн

Что необходимо знать: CEO компании Transferwise был частью команды, основавшей Skype в 2003 году

Apple Pay

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: Apple Pay был запущен 20 октября 2014 года

Страхование

Bought by Many

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: Bought by Many получил премию Fintech Innovation Awards дважды, в 2015 и 2016 годах

Slice Labs

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $3,9 млн

Что необходимо знать: стартап предлагает специальные условия для водителей Uber и Lyft

Shift

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $11,8 млн

Что необходимо знать: технологии, используемые компанией Shift, автоматически определяют мошеннические сети в секторах страхования и электронной коммерции

Cuvva

Количество сотрудников: от 1 до 10

Общий объем финансирования: $759 150

Что необходимо знать: британская компания предоставляет страховку на автомобиль только на тот период времени, на который необходимо клиенту — час, день, неделя и т.д.

Oscar

Количество сотрудников: от 251 до 500

Общий объем финансирования: $727,5 млн

Что необходимо знать: стартап, занимающийся страхованием здоровья, был основан 1 июля 2013 года

WeSavvy

Количество сотрудников: от 1 до 10

Общий объем финансирования: $40 000

Что необходимо знать: WeSavvy предоставляет программы страхования для тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается ходьбой, бегом, катается на велосипеде

Knip

Количество сотрудников: от 101 до 250

Общий объем финансирования: $18,3 млн

Что необходимо знать: у компании есть офисы в Швейцарии, Германии и Сербии

Roost

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $6,48 млн

Что необходимо знать: Roost специализируется на технологиях «умного дома»

Kasko

Количество сотрудников: от 1 до 10

Общий объем финансирования: $682 710

Что необходимо знать: Kasko был основан 1 января 2015 года

Lemonade

Количество сотрудников: от 11 до 50

Общий объем финансирования: $13 млн

Что необходимо знать: Lemonade имеет доступ к более 2500 ритейлеров и рекламодателей благодаря партнерству с такими компаниями, как Apple, Netflix, Macy’s, Nordstrom, Walmart и др.

Teambrella

Количество сотрудников: н/д

Общий объем финансирования: н/д

Что необходимо знать: пользователи Teambrella обеспечивают покрытие друг для друга. Когда один человек подает иск к своей команде, другие возмещают всю сумму