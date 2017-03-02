Рынок труда в e-commerce: тренды и перспективы

В чем особенности поиска и найма персонала в сфере электронной коммерции?

Активное развитие интернет-проектов и стартапов в последние годы повлияло на формирование новых трендов на рынке труда. Поменялись лидеры в рейтинге самых востребованных профессий, изменилась система мотивации кадров. Какая же текущая ситуация на рынке? И какие топ-5 вакансий в e-commerce выделяют эксперты?

Как рассказала Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта Rabota.ua на бизнес-встрече «HR in e-commerce», за последние два года (с января 2015 по январь 2017) общее количество вакансий на рынке труда выросло. По состоянию на январь 2017-го их число составляло 143 065. Самыми популярными сферами в 2016 году в Украине на рынке труда были производство, торговля, продажи (в том числе в онлайн-магазинах), административный персонал/курьеры/водители, а также работа для студентов. Среди самых популярных сфер в Киеве оказалась также IT.

В топ-10 самых востребованных профессий по итогам 2016 года вошел интернет-маркетолог/SEO-специалист, а также веб-разработчик. Первое место занимает профессия продавца-консультанта. Количество вакансий в e-commerce на Rabota.ua увеличилось в 1,5 раза за год.

Больше всего вакансий в сфере e-commerce (50%) — в Киеве, а также в крупных городах: Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Эксперты также говорят о разрыве между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей. В сфере e-commerce этот разрыв постепенно сокращается. Так, если в третьем квартале 2016 года этот показатель составлял 5%, то в четвертом квартале — только 2%.

Очень важным для компаний, которые ищут хороших специалистов, является укрепление бренда работодателя. Это работает и в e-commerce. По словам Татьяны Пашкиной, 85% соискателей отправят резюме в первую очередь компаниям, которые рассказали о себе как работодателе.

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