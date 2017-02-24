С Днем Рождения, Стив! Как Джобс изменил мир платежей

Сегодня Стиву Джобсу исполнилось бы 62 года

Стив Джобс – герой нашего технологичного времени. Его состояние измерялось миллиардами, а успех – гаджетами. Чего еще можно желать в век IT? В День Рождения Джобса редакция PaySpace Magazine разбирается, какие еще сферы, помимо компьютерных технологий, поддались его влиянию.

Как Стив Джобс изменил индустрию платежей: ТОП-3 аргумента

Безусловно, заслуги Стива Джобса на поприще компьютеров и мобильных телефонов более очевидны, чем в индустрии платежей. Однако проследить связь Apple и Mastercard совсем не так сложно, как кажется.

Аргумент №1

Онлайн-платежи развиваются поразительными темпами. Мы вводим данные своей карты в Интернете, когда хотим пополнить счет мобильного, оплатить коммунальные услуги или просто купить что-то в интернет-магазине. Все эти операции были невозможны до появления компьютера.

В 2000-ых более 70% американских семей уже пользовались ПК. Но чтобы добиться такого показателя, потребовалось не одно десятилетие. И в том, что сегодня доля компьютеров на кредитную карту значительно увеличилась, есть заслуга Стива Джобса.

Аргумент №2

Возможность объединить в одном устройстве несколько функций быстро избавляет от привычки накапливать вещи.

Когда Стив Джобс представил первый iPod и iTunes в 2001 году, тысячи людей начали избавляться от своих компакт-дисков и аудиоплееров, выставляя их на продажу на eBay.

Позже, в 2011 году Стив Джобс назвал медиаплеер самой большой базой банковских счетов в мире. На тот момент 200 млн. пользователей привязали свои кредитки к приложению.

Аргумент №3

Когда Стив Джобс создавал iPhone, о мобильном банкинге не могло быть и речи. Сегодня платежи с мобильных телефонов – глобальный тренд, который поддерживают производители смартфонов по всему миру.

Джобс, конечно, не изобретал мобильный банкинг. Но с появлением iPhone мы привыкли носить с собой камеру, GPS-локатор, музыкальный автомат, приставку для игры в Angry Birds. Вопрос только в том, почему бы не дополнить этот список деньгами.

Идея превратить смартфон Apple в кошелек была реализована в 2014 году – теперь в него можно загрузить свои кредитки и расплачиваться ими в магазине. Подробнее об успехах Apple Pay за два года – на нашей инфографике.

Миграция финансовых сервисов в смартфон ускоряется – оплачивать счета в мобильном приложении банка становится нормой. По прогнозам, объем рынка мобильных платежей будет расти на 33% в год.

С Днем Рождения, гений!

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