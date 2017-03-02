IForum — это «место силы» украинского Интернета, идей и встреч, где отрасль ежегодно говорит о развитии — приоритетах, проблемах и перспективах

В этом году будет много тем о будущем. Появится новый поток «Инновации», который возглавит Игорь Новиков (Singularity University).

Что мы подразумеваем под инновациями? Каким образом технологии меняют мир уже сегодня? Как и когда инновационные прорывы повлияют на ваш бизнес? Как превратить существующие угрозы в преимущества? Каким будет мир через 5, 10 и 20 лет?

В рамках потока «Инновации» будут подняты эти и многие другие вопросы. Его программа направлена на детальное изучение актуальных мировых трендов по трём основным направлениям: технологии, бизнес-модели и общество. Секция «Образовательные технологии будущего», посвященная новейшим подходам в теме персонального и коллективного образования, также попробует заглянуть за горизонт.

Будущее на iForum-2017 можно будет не только обсудить, но и протестировать: на масштабной экспозиции «Город будущего» свои футурологические решения представят компании, которые создают продукты в сферах робототехники, дополненной и виртуальной реальности, интернета вещей, цифрового производства, возобновляемых источников энергии и т п.

Уже сегодня мы можем своими глазами увидеть современные технологические продукты, пообщаться с их создателями и найти множество новых друзей и партнёров.

В 2017 году iForum введет экспериментальный поток «Киберспорт и Видеоблоги». Согласно прогнозам, киберспорт по количеству пользователей и объему рынка скоро превзойдет многие виды спорта.

Помимо этого, завсегдатаи конференции смогут посетить традиционные ключевые потоки:

«Интернет-бизнес/Стартапы»;

«Интернет-реклама и продвижение»;

«Интернет-технологии».

Стоит отдельно отметить Англоязычную секцию, где инвесторы из Европы и США расскажут о своем опыте построения бизнеса на чужих рынках. Кроме того, о масштабировании бизнеса на другие географические рынки речь пойдет и в потоке Стартапы. Здесь своим опытом поделятся как предприниматели с уже большой выручкой за рубежом, так и начинающие предприниматели, которые расскажут о своих первых шагах и свежем опыте решения проблем выхода на большие рынки.

Уже сейчас можно купить билет на центральное событие ИТ-рынка.

Больше информации здесь iforum.ua

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