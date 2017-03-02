IForum — это «место силы» украинского Интернета, идей и встреч, где отрасль ежегодно говорит о развитии — приоритетах, проблемах и перспективах
В этом году будет много тем о будущем. Появится новый поток «Инновации», который возглавит Игорь Новиков (Singularity University).
Что мы подразумеваем под инновациями? Каким образом технологии меняют мир уже сегодня? Как и когда инновационные прорывы повлияют на ваш бизнес? Как превратить существующие угрозы в преимущества? Каким будет мир через 5, 10 и 20 лет?
В рамках потока «Инновации» будут подняты эти и многие другие вопросы. Его программа направлена на детальное изучение актуальных мировых трендов по трём основным направлениям: технологии, бизнес-модели и общество. Секция «Образовательные технологии будущего», посвященная новейшим подходам в теме персонального и коллективного образования, также попробует заглянуть за горизонт.
Будущее на iForum-2017 можно будет не только обсудить, но и протестировать: на масштабной экспозиции «Город будущего» свои футурологические решения представят компании, которые создают продукты в сферах робототехники, дополненной и виртуальной реальности, интернета вещей, цифрового производства, возобновляемых источников энергии и т п.
Уже сегодня мы можем своими глазами увидеть современные технологические продукты, пообщаться с их создателями и найти множество новых друзей и партнёров.
В 2017 году iForum введет экспериментальный поток «Киберспорт и Видеоблоги». Согласно прогнозам, киберспорт по количеству пользователей и объему рынка скоро превзойдет многие виды спорта.
Помимо этого, завсегдатаи конференции смогут посетить традиционные ключевые потоки:
«Интернет-бизнес/Стартапы»;
«Интернет-реклама и продвижение»;
«Интернет-технологии».
Стоит отдельно отметить Англоязычную секцию, где инвесторы из Европы и США расскажут о своем опыте построения бизнеса на чужих рынках. Кроме того, о масштабировании бизнеса на другие географические рынки речь пойдет и в потоке Стартапы. Здесь своим опытом поделятся как предприниматели с уже большой выручкой за рубежом, так и начинающие предприниматели, которые расскажут о своих первых шагах и свежем опыте решения проблем выхода на большие рынки.
Уже сейчас можно купить билет на центральное событие ИТ-рынка.
Больше информации здесь iforum.ua
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