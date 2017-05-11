15 июня в Киеве пройдет конференция «Payments 2020: цифровая трансформация платежей»

Сегодня цифровую трансформацию претерпевают все сферы нашей жизни. Бурно меняется платёжная отрасль – платёжные карты, революционные пару десятков лет назад, постепенно сдают позиции электронным и мобильным платежам. На рынок выходят новые игроки – интеграторы платежей, сервис-провайдеры, мобильные и почтовые операторы. Электронные деньги, криптовалюты, носимые и подключённые устройства (IoT) становятся обыденными явлениями нашей жизни. Большими темпами растёт электронная коммерция и важнейшим аспектом становится её безопасность. Fintech, динамично развиваясь, подстёгивает банки, не позволяя им быть медлительными.

Сориентироваться в море технологий и трендов платёжной сферы поможет Международная конференция Payments 2020: цифровая трансформация платежей, которая пройдёт в Киеве 15 июня.

Конференция будет полезна всем, кто имеет отношение к сфере платежей и платёжных технологий, и, в первую очередь, специалистам профильных подразделений (розничного, мобильного, карточного бизнеса, е-commerce, платёжных систем, развития продуктов) а также департаментов продаж, развития, безопасности, лояльности и руководителям банковских учреждений, интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей.

Темы конференции:

Тренды платёжой сферы в эпоху FinTech и Интернета вещей

Электронная коммерция и её безопасность

Токенизация и другие решения безопасности

Мобильный кошелек для банка – мода или необходимость

Как будет трансформироваться бизнес банка в свете открытых API

Эволюция банковского бизнеса в свете появления на горизонте платёжной директивы PSD2 и другие аспекты современного платёжного законодательства

Как новые игроки на финансовом рынке повлияют на платёжный ландшафт и где найти свою нишу

Платёжные карты: настоящее и будущее. Примеры прорывных проектов на насыщенном рынке

Локальные платёжные системы — мировой опыт

Программы лояльности для новых и существующих клиентов

Омниканальность в коммуникациях с клиентом и невидимые платежи

Когнитивные технологии в финансовых учреждениях

Облачные технологии для банка

Blockchain – анализ существующих проектов и перспективы использования технологии

Fintech – мифы и реальность

Организаторами конференции выступают компания Бизнес-Формат и журнал ФУЭТЕ.

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Доступна скидка раннего бронирования.

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