Блокирование карты
Блокирование карты — временная приостановка действия карты со стороны банка или платежной системы
В каких случаях банк блокирует карту клиента:
- неправильный ввод PIN-кода более 3 раз
- многократное снятие наличных банкомате за небольшой промежуток времени
- многократные покупки в одном магазине за небольшой промежуток времени
- платежи за границей без оповещения банка
- использование карты в магазине/банкомате, который взломали хакеры
- кража/утеря платежного инструмента
- застревание карты в банкомате
- требование суда
- попытка отмывания доходов, полученных преступным путем
- желание банка заставить клиента прийти в банк
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