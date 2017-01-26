Блокирование карты

Блокирование карты — временная приостановка действия карты со стороны банка или платежной системы

В каких случаях банк блокирует карту клиента:

неправильный ввод PIN-кода более 3 раз

многократное снятие наличных банкомате за небольшой промежуток времени

многократные покупки в одном магазине за небольшой промежуток времени

платежи за границей без оповещения банка

использование карты в магазине/банкомате, который взломали хакеры

кража/утеря платежного инструмента

застревание карты в банкомате

требование суда

попытка отмывания доходов, полученных преступным путем

желание банка заставить клиента прийти в банк

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