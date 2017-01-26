Блокирование карты


Блокирование карты — временная приостановка действия карты со стороны банка или платежной системы

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В каких случаях банк блокирует карту клиента:

  • неправильный ввод PIN-кода более 3 раз
  • многократное снятие наличных банкомате за небольшой промежуток времени
  • многократные покупки в одном магазине за небольшой промежуток времени
  • платежи за границей без оповещения банка
  • использование карты в магазине/банкомате, который взломали хакеры
  • кража/утеря платежного инструмента
  • застревание карты в банкомате
  • требование суда
  • попытка отмывания доходов, полученных преступным путем
  • желание банка заставить клиента прийти в банк

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Рубрики: Глоссарий