Кард-треппинг

Кард-треппинг — действия мошенников с целью заблокировать карту в слоте банкомата

Мошенники размещают в картридере специальное устройство, которое не дает пользователю забрать карту после завершения операции. Если клиент уходит, не получив карту, мошенники с помощью специального инструмента самостоятельно извлекают платежный инструмент. И используют чужую карту для расчетов или снятия наличных.

PIN-код к карте мошенники обычно узнают с помощью камеры, установленной на крышку банкомата, или подглядывая из-за спины.

Как распознать? Карта с усилием входит в картридер

Как защититься? Ни в коем случае нельзя отходить от банкомата, если карта осталась в слоте. Особенно если пришло SMS об успешной операции. Первым делом нужно позвонить в банк и сообщить об инциденте.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Что угрожает пользователям банковских карт в Украине — инфографика