Кэш-треппинг: как не попасть на удочку мошенников

Кэш-треппинг — это установка на банкомат накладки, которая препятствует выдаче купюр

Кэш-треппинг – один из самых простых способов платежного мошенничества. В отличие от других видов банкоматного мошенничества (например, скимминга), мошенники рассчитывают только на невнимательность пользователя.

Они устанавливают на отверстие для наличных специальную накладку с липкой лентой, которая блокирует выдачу денег. И у клиента складывается впечатление, что в банкомате закончились деньги.

Как распознать? Отверстие для выдачи наличных наглухо закрыто металлической или пластиковой накладкой.

Как уберечься? Если есть подозрения, что деньги застряли в банкомате, нельзя отходить от устройства. Первым делом нужно позвонить в банк по номеру телефона, который указан на экране банкомата. И попытаться самостоятельно избавиться от накладки.

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