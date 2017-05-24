История iForum в фактах и цифрах — инфографика

Завтра в Киеве стартует iForum 2017 – самая большая офлайн-конференция в Украине. Интересные факты о мероприятии — в инфографике

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Крупнейшая IT-конференция Украины — iForum-2017 пройдет 25 мая в Международном выставочном центре. В этом году будет много тем о будущем. Появится новый поток «Инновации». Также в рамках эксперимента будет введена англоязычная секция про видеоблоги и киберспорт.

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