Безналичная оплата в общественном транспорте: опыт Латвии

Рассмотрим пример того, как в европейских странах реализована безналичная оплата проезда в общественном транспорте

На прошлой неделе Верховная Рада приняла закон об электронном билете в городском транспорте. Это не только предоставит пассажирам больше удобства, но и обеспечит множество экономических преимуществ для страны. Известно, что органы местного самоуправления смогут сами контролировать процесс внедрения систем учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте и порядок их функционирования. А пользователи смогут пополнять проездной удобным для себя способом, отказаться от бумажных билетов и общения с кондукторами.

В других странах автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском транспорте используются уже давно. Мы обратились к опыту латвийского города Елгава, в котором уже четыре года работает система оплаты транспорта банковской картой. Чем эта система отличается от обычных электронных билетов? Какая роль банков в этом процессе? И в чем преимущества для пассажиров? Годом ранее, когда тема электронной оплаты проезда в транспорте только обсуждалась, на эти вопросы редакции PaySpace Magazine ответил директор по развитию бизнеса в компании Ecommerce Accelerator SIA, которая является участником проекта внедрения безналичных платежей в транспорте в Елгаве (Латвия), Владимир Шалаев.

Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Правильно ли я понимаю, что ваша компания предложила государственным органам власти использовать банки в качестве эмитента платежных карт, на которые будут поступать социальные выплаты и реализованы социальные проекты, в частности — проезд в транспорте?

Верно, но есть уточнение: мы предложили новый подход и государственным органам, и городским муниципалитетам. Смысл инициативы заключается в том, что житель города с помощью банковской карты всегда платит полную стоимость за услугу, а ему на счет в момент оплаты поступает льгота. Это может быть пособие, дотация, субсидия, компенсация.

Все началось в конце 2011 года благодаря тому, что руководство города Елгава (Латвия) обратилось к нам с просьбой сделать анализ возможных решений по внедрению электронных билетов в городе. Это было связано с тем, что согласно законодательству Латвии, общественный проезд в стране должен быть посчитан. Цель формулировалась просто — сделать электронный билет, но очень дешево.

Сразу скажу, что нам в Елгаве повезло с местным самоуправлением — оно одно из передовых в Латвии по внедрению инновационных технологичных решений. Это необходимо понимать в любой стране — для развития инициатив очень важно иметь компетентного партнера со стороны публичного сектора, который осознает проблематику, готов слушать и дискутировать.

Самоуправление в Елгаве именно такое, поэтому в этом городе реализовано несколько инновационных решений: интеллектуальная система управления транспортом в городе, системы видеонаблюдения, мобильный сервис, в котором любой житель может заявить о проблеме и даже прикрепить фото. Для пользователей он бесплатный, а властям позволяет развивать гражданское общество, оперативно реагировать на важные для жителей проблемы в городе, экономить на мониторинге проблем.

Вернемся к внедрению электронного билета в транспорте. После проведения бизнес-анализа мы сообщили муниципалитету о том, что необходимо реализовать три задачи: первая — надо внедрить дешевый способ безналичной оплаты проезда (не электронный билет, а именно безналичная оплата, что намного выгоднее перевозчику); вторая — не допустить коррупцию между водителем и пассажиром; и третья, специфическая для конкретного перевозчика — необходимо было внедрить решение, не меняя систему оборота билетов (т.е. не менять кассовое оборудование в автобусах и процедуру контроля билетов).

Исходя из этого, мы за полгода разработали и реализовали четкий план, как это нужно сделать:

1. Самым удобным и дешевым способом безналичной оплаты проезда в транспорте является бесконтактная банковская карта. Как раз на тот момент были приняты отраслевые стандарты (например, VISA Paywave и MasterCard PayPass) бесконтактных платежей. Таким образом, мы экономили на создании всей инфраструктуры, необходимой для приема карт в транспорте. Все что потребовалось — заключить соглашение с банками. А они, в свою очередь, предоставляют стандартные POS-терминалы, выдают бесконтактные банковские карты и обслуживают пользователей в своих терминалах.

2. По поводу коррупции между перевозчиком и пассажирами. Как оказалось в ходе нашего анализа, перевозчики занимаются несвойственной им функцией — администрированием льгот. И в этом случае возникает конфликт интересов. В чем он проявляется? Перевозчик (по сути торговец) заинтересован в продажах, на него же возложена функция идентификации льготников и функция подсчёта количества перевезенных пассажиров этих категорий. После этого перевозчик обращается в бюджет и сообщает, сколько государство должно ему денег за перевозку льготников. А проверить отчет нельзя никак, остается только доверять информации, предоставленной перевозчиком. Это дает повод для коррупции и злоупотреблений даже самими работниками предприятий. Мы же уверены в том, что контролировать процесс должны те, кто выплачивает и получает эти льготы. А перевозчики (торговцы) должны только перевозить пассажиров, никак их не дифференцируя.

Мы предложили изменить эту процедуру. Суть нашего предложения была в следующем. Пассажир оплачивает полную стоимость проезда. В момент, когда он платит за проезд, банк получает информацию о платеже полной стоимости. Банк самостоятельно проверяет, положена ли льгота этому пассажиру. Если да, то одновременно проводятся следующие сделки, которые регистрируются в указанном ниже порядке:

счет бюджетной организации дебетируется на сумму льготы за проезд пассажира,

расчетный счет пассажира кредитуется на сумму льготы за проезд (зачисление суммы льготы от бюджетной организации),

расчетный счет пассажира дебетируется на сумму транзакции (полной стоимости проезда) в пользу перевозчика.

Таким образом, банк осуществляет стандартный внутрибанковский платеж (перечисление льготы с бюджетного счета на счет пассажира) и карточную транзакцию (со счета пассажира перевозчику), а транспортная компания получает полную стоимость проезда в момент оплаты.

3. Чтобы сохранить имеющуюся систему оборота билетов, мы предложили выдавать именно банковские карты. Мы не планировали хранение электронного билета на самой карте (хотя это и запроектировано).

Когда мы озвучили результаты анализа, городское руководство поддержало инициативу. Банком-партнером был выбран дочерний банк шведского SEB Bank в Латвии. За полгода проект был реализован. Результатом остались все довольны.

Таким образом бесконтактную оплату можно применить и в других проектах. В Елгаве, например, с помощью карты дети оплачивают обеды в школах.

В рамках проекта порядка 30% населения получило новые карты. Таким образом, такие инициативы — это отличный способ для банка нарастить клиентскую базу. При этом позволяя сэкономить государству бюджетные средства.

Такой процесс исключает злой умысел при организации льготного проезда. Это достигается использованием самого метода администрирования льгот (льгота через счет человека), так и предложенной нами юридической схемой внедрения метода:

организациям публичного сектора необходимо пригласить банки к сотрудничеству – установить банкам равные требования к дизайну карт и их функциональности, а также заключить с банками бесплатные договора о передаче персональных данных для обеспечения выдачи карт;

поставщикам льгот заключить с банками (которые согласились выполнять требования) бесплатный договор о расчёте и перечислении льгот по факту платежа картой;

перевозчикам и прочим торговцам — заключить платный договор по приёму карт с одним из банков и установить терминалы;

банкам — выдать бесконтактные карты жителям.

Кроме того, наш проект также позволил сэкономить бюджетные деньги. Если раньше на каждого льготника выделялось определенное количество поездок, то новая система позволила отследить реальное число поездок (что оказалось меньше предыдущего показателя) и компенсировать перевозчикам столько, сколько пассажир льготной категории потратил на проезд.

Наверняка одной из целей вашего проекта была популяризация безналичных платежей в Латвии. Как вы оцениваете степень достижения этой цели?

Среди Балтийских стран лидером по приему платежных карт является Эстония, которая по количеству терминалов на тысячу жителей обходит даже средний показатель ЕС — по данным Банка Латвии (БЛ), в 2013 году в Латвии на тысячу жителей было в среднем 12,9 терминалов по приему карт, в Литве — 14,8, в Эстонии — 20,3, а в среднем по ЕС — 19,3 терминала. Число выданных в Латвии платежных карт тоже продолжает расти и на сегодняшней день достигло 2,4 миллионов. Впрочем, по количеству платежных карт на одного жителя этот показатель все еще остается ниже, чем в наших соседних странах Литве и Эстонии.

По правде говоря, наш проект не позиционировался как инструмент популяризации безналичных платежей в стране. Мы просто ставили целью предоставить эффективное решение для оплаты и администрирования льгот. Однако инициатива все же имела еще и социальный эффект от внедрения этих карт. Дети в мгновение ока научились пользоваться бесконтактными картами в транспорте и школе, получать информацию по выписке из счета. Более того, обучили своих родителей и бабушек-дедушек. Именно так дети учатся пользоваться современными платежными инструментами, и так происходит популяризация безналичных расчетов и современных финансовых услуг.

Предложенное вами решение действительно является инновационным. Как оно влияет на традиционную деятельность банков?

С нашей помощью банки теснее интегрируются в государственную инфраструктуру. То есть, с одной стороны банк стал идентифицировать льготников, с другой — выдавать карты по запросу городских властей и государства. Это не специфичные для банков функции, но выгодные обоим сторонам.

Банки, выдавая карты для таких проектов, готовят технологическую базу для предоставления клиентам дополнительной функциональности в дальнейшем, интегрируя на карте новые услуги поставщиков из других отраслей (например, электронный рецепт, регистрация в школе и т.п.). В чем роль нашей компании? Мы как партнеры публичного и финансового секторов обеспечиваем совместную интеграцию и предлагаем новые идеи для эффективного использования финансовой инфраструктуры.

С какими трудностями вы столкнулись в процессе реализации идеи?

Прежде всего, сложность — найти адекватных партнеров со стороны государства или муниципалитета. Люди должны иметь опыт внедрения технологических решений. Когда собирается большая рабочая группа, состоящая из всех участников проекта, они обсуждают абсолютно все стороны инициативы, ведь ее реализация повлияет на все их бизнес-процессы.

Например, в Елгаве городское руководство является отличным партнером, поэтому к нам часто приезжают из других городов посмотреть, как успешно работает наша инициатива по безналичной оплате транспорта льготной категорией населения. Если есть политическое решение, можно реализовать любой проект.

Какие преимущества этого решения для банков/государства/потребителей?

Для банков — это наращивание клиентской базы, рост оборота безналичных платежей, комиссия с полного оборота. Для публичного сектора — разрешение ситуации конфликта интересов и снижение преступности (в том числе из-за оборота наличных денег в среде школьников). Также экономия, эффективный контроль и распределение бюджетных средств. Отдельно можно выделить развитие гражданского общества.

Поделитесь с нами вашим видением будущего финансовой отрасли в общем.

Объем финансового сектора в экономике очень сильно вырос. Уже понятно, что выдача кредитов перестала быть основным бизнесом банков. Теперь банки ищут для себя новые сферы деятельности. При этом, у банков есть сильные стороны. Это в первую очередь, информационные технологии, во-вторых — аутентификация и авторизация клиентов, в-третьих — банковский счёт клиента и инфраструктура доступа к нему, ну и самое главное — безналичный расчёт. Мое мнение таково, что банки будут «обрастать» дополнительными услугами на базе именно этого фундамента, который у банков есть. Очевидно, банки будут зарабатывать на транзакциях. А вот что считать транзакциями — это и есть фокус конкуренции между ними.

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