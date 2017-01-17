Максим Патрин: Формировать тренд и обгонять его — правильная цифровая стратегия для банка

FinTech и банки — конкуренты или партнеры?

В эпоху развития цифровых финансовых технологий у банков есть только один выход: искать точки соприкосновения с финтех-компаниями, чтобы быть в тренде и расширять клиентскую базу. Как сами банки относятся к такой кооперации? И какие тренды определяют развитие финансовых учреждений в Украине в настоящее время? Об этом и другом рассказал в интервью PaySpace Magazine Максим Патрин, вице-президент, глава электронного бизнеса «Альфа-Банк Украина».

Максим, сколько лет вы уже в банковском бизнесе? И как он изменился за это время?

Я в банковском деле уже около 20 лет. Есть очень хорошая поговорка о том, что в банковском бизнесе за 20 лет меняется все, а за 200 лет — ничего. На самом деле, даже в последние годы появилось очень много сумасшедших вещей: решения в дополненной реальности, на базе Blockchain, мобильные сервисы. При этом, что интересно, банки, как и 200 лет назад, привлекают деньги под 10%, раздают их под 8% и на 2% живут — в этом плане почти ничего не меняется. У банков процентный доход всегда был основным — таким он и остается.

Но тренды ведь все равно заметно меняются?

Абсолютно верно. Как только появляется какая-то технология, банки тут же пытаются ее адаптировать. Банки разрабатывают решения на Blockchain, активно инвестируют в биометрию, уходят в дополненную реальность, запускают бесконтактные платежи с различных устройств. Все давно в мобильности — сейчас неприлично не иметь мобильный банк. Хотя еще 10 лет назад не было смартфонов.

Еще один тренд, который также заметен в Украине, — сокращение количества банковских отделений. Что это — вынужденная мера или стратегический шаг? И является ли альтернативой уход банков «в цифру»?

Да, я полностью согласен, это общий тренд и в Европе, и в США. Количество банковских отделений постепенно уменьшается. Это двунаправленный поток: появляются новые технологии, и клиенты все больше удовлетворяют свои потребности дистанционно. Это естественный тренд, который будет продолжаться. Безусловно, банковские отделения в таком количестве не нужны. Особенно в Украине, где показатель количества отделений на тысячу человек один из самых высоких.

Можем ли мы, в таком случае, говорить о том, что через несколько лет банковские отделения совсем исчезнут?

Я не думаю, что они исчезнут совсем. Речь идет скорее о некой трансформации отделений. Есть такое понятие — хранилище бренда. Так вот отделение с красивой вывеской, с демонстрационной зоной разработок, где можно все посмотреть и потрогать руками — это «лицо» банка. Но при этом многие операции осуществляются удаленно. Будут возникать и уже появляются новые форматы, к примеру, отделения-кафе, где можно прийти и поработать. Полностью отделения, безусловно, не исчезнут. Но они уже не будут такими, к которым мы привыкли, и которые мы видим сейчас.

В продолжение этой темы — расскажите, пожалуйста, немного о своем проекте Alfa Digital.

Основная идея — сформировать в банке новую субкультуру, нацеленную на развитие digital-каналов и продуктов. Мы привлекаем молодых энергичных ребят, которые думают не так, как традиционные банкиры. Мы хотим создать все условия для того, чтобы они здесь росли и двигали банк в сторону «цифры».

Считаете ли вы, что банкам нужно постепенно уходить от традиционной деятельности в сторону финтеха?

Я бы сказал, что скорее финтех заходит на традиционную область деятельности банков. Что такое финтех? Это различные платежи и переводы, P2P-кредитование, P2B-площадки и т.д. Это же все, на самом деле, бизнес банков. Но финтех использует новые подходы, новые технологии. Это тренд. А быть в тренде, формировать тренд и, по возможности, обгонять его — это правильная цифровая стратегия для современного банка.

В Украине на фоне банковского кризиса растет недоверие к банкам. Как в этих условиях завоевать потребителя?

Слово «кризис» мне никогда не нравилось :). На самом деле, это не кризис, это новая реальность. В ней надо уметь жить. Доверие можно завоевать под действием двух факторов: наличие надежных банков на рынке и правильное информационное поле. Когда есть стабильность в правильном понимании — есть доверие.

Как правильно конкурировать банкам, по вашему мнению? И чем они могут конкурировать в современных условиях?

Они могут конкурировать не только продуктами. Речь идет скорее о конкуренции в выстраивании долгосрочных и доверительных отношений с клиентами. Те, у кого это получится лучше всего — будут конкурентоспособными. Digital в этом плане, безусловно, очень сильно помогает. Это дополнительный канал взаимодействия с клиентом, это новые фишки, которые интересны и полезны для клиентов.

В продолжение темы конкуренции. Как вы отнеслись к национализации крупнейшего игрока на банковском рынке Украины — ПриватБанка?

Это решение регулятора. В части электронного бизнеса — мне бы не хотелось, чтобы ребята потеряли тот драйв, компетенции и команду, которые есть в настоящий момент. Потому что в плане digital ПриватБанк задавал очень высокую планку. С ними интересно работать на этом рынке. Поэтому я желаю ребятам продолжать делать классные продукты, чтобы остальным было интересно их догнать и обогнать.

Кто может составить конкуренцию банкам из небанковской сферы?

Реально конкурентов очень много. Это Facebook, Google, Samsung, Apple – по сути, все крупные IT-компании. Это мессенджеры, в которых также можно делать финансовые сервисы. С одной стороны, это растущая конкуренция. Но, я уверен, банки и все эти компании найдут правильные способы взаимодействия.

А вот действительно опасность для банков — это появление digital-банков. Которые могут с нуля построить инфраструктуру, не обладая целым ворохом архитектурных проблем и наследия старых технологий и процессов. В Украине пока таких проектов нет, но не исключено, что в ближайшее время они появятся.

Платежными становятся все больше предметов из нашей повседневной жизни. Телефон, часы, браслеты, аксессуары. У вас также есть такой продукт — часы с поддержкой платежной функции, представленные совместно с Mastercard. Насколько этот продукт является популярным среди ваших клиентов? И когда, как вы думаете, у украинцев может сформироваться привычка расплачиваться еще чем-то, кроме карт?

На сегодня наш Alfa Watch — скорее имиджевый продукт. Мы реализовали больше тысячи этих часов, что не является каким-то впечатляющим результатом с учетом нашей клиентской базы.

Но с другой стороны, это правильный тренд. Платежные системы также уделяют ему достаточно много внимания. Нам также он интересен. Мы верим, что это правильная тема. К сожалению, в этом году ни Apple Pay, ни Samsung Pay не выйдут на украинский рынок. А они являются основными драйверами роста рынка мобильных платежей.

В целом, носимая электроника с платежной функцией — это очень сильный тренд. По прогнозам, сначала он демонстрирует медленный и постепенный рост, а потом следует ожидать настоящий бум.

Максим, а чем вы сами предпочитаете расплачиваться?

Не могу сказать, что я предпочитаю расплачиваться телефоном, хотя, безусловно, я пользовался Apple Pay и оценил удобство сервиса. У меня была история, когда я просто забыл кошелек дома и расплатился в магазине с помощью телефона.

В основном рассчитываюсь картами и очень редко наличными, когда карты по какой-то причине не принимают. Хотя, в целом должен отметить, это происходит достаточно редко — приблизительно одна из десяти операций.

Регулятор и некоторые участники рынка говорят о том, что мы, следуя примеру многих стран, идем в сторону cashless. По прогнозам, уже в 2020 году 55% платежей в Украине будут в безналичной форме. Как вы считаете, достижимой ли является эта цель? И что больше препятствует развитию cashless в Украине — нежелание пользователей отказаться от наличных или проблемы с инфраструктурой?

Достижимой является любая цель — 55%, 65%, 75%. Важно сила воли и желание. Инфраструктура во многом есть. Нужна законодательная база, которая обяжет торговые точки принимать к оплате карты. Это ведь могут быть и какие-то мобильные терминалы, mPOS, например. Должна быть просто определенная последовательность действий регулятора. Будет последовательность — все получится.

Новый 2017-й уже вступил в свои права. Какие тенденции вы прогнозируете на этот год? И что хотели бы пожелать нашим читателям?

В Украине, я надеюсь, в этом году появится 4G. Это действительно изменит многие сферы, банковскую в том числе. Что появится интересного? Думаю, появятся различные решения на Блокчейне. Это прорывная технология. Появятся интересные биометрические решения, в том числе у банков. Не появятся Apple Pay и Samsung Pay — опять же, потому что это взаимосвязано с 4G и рынком смартфонов.

А для людей у меня есть неэлектронное пожелание. В наше время гаджетов и интернета мы очень много времени тратим в виртуальном мире: в соцсетях, в мессенджерах, в телефонах. Я бы хотел пожелать всем побольше живого человеческого общения.

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