Николай Палиенко, EVO: «Маркетплейс — это об эволюции»

Группа компаний EVO получила сразу несколько наград в специализированном конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016

В прошлом году на рынке электронной коммерции Украины появилось новое имя — EVO.company. Группа компаний, созданная учредителями Prom.ua, объединила ряд проектов. Основной бизнес EVO — маркетплейсы, каждый из которых дает возможность развиваться тысячам компаний и частным предпринимателям. В завершившемся недавно конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016 Prom.ua и Bigl.ua, которые входят в группу компаний EVO, заняли первое и третье место (соответственно) в номинации «Лучший маркетплейс». А Николай Палиенко, генеральный директор EVO, получил серебряную награду за огромный вклад в развитие сферы стартапов. Об основных трендах и существующих проблемах на рынке электронной коммерции Украины, результатах за прошлый год и перспективах украинских стартапов Николай Палиенко рассказал в эксклюзивном интервью PaySpace Magazine.

Николай, наверное, самым значимым событием 2016 года для вашей команды стало появление на украинском рынке e-commerce такого сильного игрока, как EVO.company. Чем была обусловлена реорганизация и какие уже общие цели ставит перед собой группа компаний?

Еще в 2014 году мы начали внимательно смотреть по сторонам и приняли решение расширять деятельность за пределы нашей стандартной бизнес-модели. Сначала мы посмотрели в сторону услуг и приобрели онлайн-сервис «Метнись кабанчиком» (сейчас Kabanchik.ua). Потом обратили внимание на тендеры – и родился проект Zakupki.prom.ua. Вскоре был основан Bigl.ua. Мы поняли, что для образовавшейся группы компаний название Prom.ua не подходит и задумались над новым именем. Нам понравилась идея эволюции, потому что маркетплейс – это все об эволюции и естественном отборе внутри системы. Так возникло название EVO. Эволюция – это двигательная сила всего нашего мироздания.

Что касается наших целей — мы хотим быть значимым игроком рынка электронной коммерции, создавать и развивать экосистемы на рынках нашего присутствия.

Как за 2016 год выросли основные показатели группы компаний – товарооборот, посещаемость сайтов? Какой из проектов развивался наиболее стремительно?

Общий товарооборот EVO в 2016 году вырос на 73% по сравнению с 2015 годом. Количество заказов на наших площадках увеличилось на 61%. Отличную динамику показывает наш флагман — Prom.ua, однако наиболее стремительный рост у новичков. Например, Bigl.ua ежемесячно растет в разы.

Денежный оборот Kabanchik.ua в 2016 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом.

Николай, вас лично можно считать пионером отечественной индустрии электронной коммерции. Какие самые заметные тренды на рынке появились в последние годы?

Прежде всего, e-commerce становится мобильным. Удивительно, что многие этого не замечают. Я думаю, что к концу следующего года уже половина заказов будет совершаться с мобильных устройств.

Радует то, что украинский рынок электронной коммерции и трансграничная торговля растут с одной скоростью.

Достаточно сильным потрясением для рынка стала ситуация с ПриватБанком. Участники рынка, по правде говоря, еще пока до конца не понимают, как это отразится на e-commerce. Крупнейший платежный инструмент оказался в руках государства, поэтому какие-то изменения явно произойдут.

Одним из основных трендов также является рост маркетплейсов. Откуда возник этот тренд?

Это тренд последних нескольких лет. Маркетплейсы заполняют целые отрасли в Украине и мире. Отель в любой уголок мира можно забронировать на одном сайте — Booking.com, AirBnB. Купить любые товары можно на одном сайте — Amazon, eBay, Prom, Bigl. Заказать такси можно в одном приложении — Uber. Все государственные закупки Украины — Prozorro, коммерческие — Rialto. И эта тенденция действительно только усилится.

Что касается e-commerce, стоимость развития своих личных сайтов увеличивается, а маркетплейсы дают интернет-магазинам простой доступ ко всей необходимой инфраструктуре. То есть, вы покупаете готовое решение, позволяющее вашим клиентам получить доступ к вашим товарам и услугам как с компьютера, так и с мобильных устройств. Маркетплейсы стали точкой старта для многих продавцов и качественными площадками для покупок.

Вы работаете также в других странах – Беларусь, РФ, Казахстан. Что вы можете сказать об отличиях этих рынков от украинского? Какой из них наиболее динамично развивается?

Самый “мобильный” e-commerce — в Казахстане. Там с мобильных телефонов покупают гораздо чаще, чем с десктопов. В России немного раньше, чем в нашей стране началось проникновение смартфонов, но Украина в течение буквально нескольких лет достигнет тех же показателей.

Самый динамичный — украинский рынок. В первую очередь это связано с тем, что у нас наиболее развита логистическая инфраструктура и мало искусственно созданных барьеров для развития электронной торговли.

Белорусский рынок e-commerce во многом похож на украинский, однако он достаточно сильно зарегулирован.

В 2015 году был принят закон об электронной коммерции. Он урегулировал ряд вопросов, но далеко не все. Какие проблемы существуют на сегодняшний день, которые так и не смог решить принятый закон?

Закон описал ряд понятий, но не вывел электронную коммерцию из неопределенной зоны. Эта отрасль существует, развивается, но у законодательных органов так до конца и не сформировалось понимание принципиальных отличий интернет-торговли от традиционной.

Это «подвешенное состояние» явно нужно менять, но не методом проб и ошибок «а давайте». Яркий пример – предложение сделать расчетно-кассовое обслуживание для торговли сложной техники. При этом понимания, что такое сложная техника, нет. Возможности выписывать электронные чеки тоже пока нет. По сути, существующее расчетно-кассовое обслуживание не отвечает требованиям электронной торговли. Это, мягко говоря, расстраивает.

Николай, как меняются предпочтения украинцев с точки зрения оплаты интернет-покупок?

Существенного перекоса в ту или иную сторону мы не видим — ни резкого роста, ни спада в количестве безналичных оплат интернет-заказов. Многое зависит от комиссии, от доверия к поставщику и т.д. Кто-то предпочитает переводить деньги на карту продавца или совершать оплату по банковским реквизитам продавца, кто-то — оплачивать наложенным платежом.

Вы получили награду в конкурсе PaySpace Magazine за вклад в развитие стартапов. Как вы оцениваете перспективы молодых команд в Украине? Продолжают ли они все так же покидать Украину, не видя здесь перспектив?

Часто бывает, что выезжает из Украины только часть команды, к примеру, отвечающая за бизнес-процессы. Но при этом бэк-офис остается здесь. Ведь в Украине ниже стоимость труда, а также очень много хороших специалистов. Я уверен, что с каждым годом мы будем видеть все больше интересных и успешных проектов, рожденных в Украине. Ориентироваться они будут как на локальный, так и глобальный рынки. Часть из них будет эмигрировать, часть возвращаться, и это нормальный процесс.

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