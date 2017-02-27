Стартап, породивший новую нишу в кредитовании: интервью с основателем Moneyveo

Как компания Moneyveo изменила отечественный рынок кредитования? Читайте в эксклюзивном интервью

Именно компания Moneyveo впервые предложила украинцам возможность получать кредиты через интернет. Сервис онлайн-кредитования был запущен четыре года назад, и за это время он неоднократно побеждал в различных конкурсах как лучший в своей сфере. В премии PaySpace Magazine Awards 2016 компания получила «золото» в номинации «Лучший fintech-стартап» и «серебро» – в номинации «Лучший сервис онлайн-кредитования». В эксклюзивном интервью PaySpace Magazine основатель Moneyveo Михаил Лизанец рассказал о том, как возникла идея стартапа и как изменился рынок за последние годы.

Михаил, сколько лет вы работаете на рынке? Как возникла идея вашего финтех-стартапа? Сколько человек работало при запуске Moneyveo, и сколько штат насчитывает сейчас?

Мы зарегистрировали компанию Moneyveo в январе 2013-го, а первый кредит выдали в ноябре того же года. Идея развивать в Украине онлайн-кредитование возникла у меня в студенческие годы. Когда я учился в Лондоне, мне пришлось несколько раз воспользоваться услугами компании Wonga, которая предоставляет займы в интернете. Меня заинтересовала ее бизнес-модель.

Я понял, что это востребованный продукт, и в Украине нет такой услуги. Поэтому, когда вернулся на родину, занялся созданием подобной компании. На момент запуска наш штат составлял порядка 10-12 человек. Сейчас он вырос до 80.

Как вы оцениваете ситуацию на украинском рынке онлайн-кредитования? Как повлиял на него кризис последних лет?

Из-за кризиса многие банки ушли с рынка, освободив пространство для небанковских финансовых компаний, в частности и таких, как наша. Сегмент онлайн-кредитования сейчас растет и развивается бурными темпами. Но это не значит, что причиной тому именно кризис. Опыт многих стран свидетельствует о том, что предоставление займов в интернете – услуга, востребованная в любых условиях: и в стабильное, и в трудное для экономики время. По нашим прогнозам, за 2017 год украинский рынок небанковского кредитования вырастет минимум на 20%.

Какая целевая аудитория у Moneyveo? Кто они — ваши основные клиенты?

Основную нашу целевую аудиторию составляют мужчины в возрасте 18-35 лет, без детей, зачастую с высшим образованием; а также женщины 18-30 лет, с детьми, но преимущественно без работы.

В сфере онлайн-кредитования за последние годы появилось много игроков. Кого вы считаете основными конкурентами — другие сервисы онлайн-кредитования или банки? В чем ваши преимущества перед ними?

За время нашей работы на рынке, конечно, появились и другие сервисы, которые предоставляют кредиты в интернете. Но мы с ними успешно конкурируем и не переживаем по этому поводу. А основными своими конкурентами считаем друзей наших клиентов.

Судите сами: банки нам не конкуренты, поскольку у нас с ними совершенно разные подходы в обслуживании клиентов. Чтобы оформить кредит в банке, человеку нужно заполнить большое количество документов, пройти многоуровневую проверку, потратить кучу времени на ожидание решения и так далее. А у нас деньги можно получить всего за 8 минут, буквально не сходя с места. Достаточно иметь мобильный телефон, компьютер и банковскую карту. Мы работаем в режиме 24/7, без выходных. Весь процесс обслуживания клиентов у нас помещен в онлайн: то есть, чтобы получить деньги, не нужно никуда ехать, везти документы и т.д. Это совсем другой продукт – быстрая помощь здесь и сейчас. Такой уровень сервиса может оказать только друг.

Могут ли банки и FinTech быть партнерами?

Не только могут, но, по факту, они и есть партнеры. Ведь почти все финтех-компании – украинские, западные, международные – построены на банковской инфраструктуре. Работа через банковские счета – одно из обязательных условий для абсолютного большинства fintech-компаний.

Как изменились показатели работы Moneyveo в 2016 году?

За 2016 год компания выросла в 3 раза: в 2015 мы выдали порядка 70 000 кредитов, а в 2016 году – порядка 220 000. Кроме того, не стоит забывать, что у нас внедрена система автоматической обработки данных и принятия решений по заявкам. Чтобы она функционировала бесперебойно, ее нужно постоянно поддерживать и совершенствовать. Поэтому за прошедший год наша команда проделала огромную работу, направленную на улучшение и расширение текущего функционала системы.

Планируете ли выходить на зарубежные рынки?

У нас уже есть опыт успешной работы в Мексике, где мы запустились в октябре 2015 года. Но год спустя мы получили выгодное предложение от другой компании и продали ей наше мексиканское подразделение.

Сейчас активно рассматриваем небольшие европейские страны для дальнейшего расширения в этом году.

Вы стали лучшим финтех-стартапом, по мнению читателей PaySpace Magazine. Как вы оцениваете перспективы fintech-рынка в Украине на ближайшие 3-5 лет? С какими сложностями сталкиваются украинские финтех-компании?

Это очень перспективная ниша. В нашей стране много светлых умов, полных инновационных идей. И даже судя по тому, сколько новых игроков появилось на рынке онлайн-кредитования в течение последних нескольких лет, становится понятно, как быстро здесь приживаются и развиваются хорошие идеи.

Но сложности тоже есть. Одна из них – тотальная гегемония ПриватБанка в сфере финансовых услуг. Из-за его активности для украинских компаний остается меньше поля для маневров, чем имеют те же игроки в других странах.

Приведу пример. Представители нашей компании посетили в 2016 году международную конференцию MoneyConf в Барселоне. Там выступал основатель немецкого банка Number26, который рассказывал о преимуществах своего финтех-стартапа. Мы были немного удивлены, поскольку речь шла о решениях, которые украинский ПриватБанк внедрил еще два года назад.

Вторая большая сложность – государственное регулирование. В Украине до сих пор не работает PayPal, поскольку для этого не созданы соответствующие законодательные условия. А рынок финансовых услуг достаточно ресурсоемкий, и эта платежная система была бы очень востребована в бизнес-среде.

Сталкивается ли ваша компания с кибератаками? Как обеспечиваете безопасность пользователей?

Сталкиваемся регулярно. Статья обеспечения безопасности в нашем бюджете очень весомая. Мы имеем сертификат PCI DSS, разработанный VISA и Mastercard. Он подтверждает правильность хранения и шифрования данных в нашей системе.

Мы соблюдаем все технические и методологические аспекты, которые требуются для безопасного ведения бизнеса в нашей сфере, регулярно проходим аудит. Это помогает нам противостоять вызовам, существующим в онлайн-кредитовании.

Ваши планы на 2017 год?

Рассчитываем за этот год вырасти в 2-3 раза. Помимо того, что мы постоянно работаем над улучшением существующего проекта (то есть, предоставления кредитов в интернете), сейчас активно разрабатываем новые продукты. В том числе планируем запуск кредитования по СМС и отдельную программу по предоставлению займов малому и среднему бизнесу.

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