Активы банков-банкротов будут продаваться Prozorro

Продажу активов неплатежеспособных банков полностью перевели в систему Prozorro.Продажи

С 1 февраля все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков будут проходить исключительно в системе ProZorro.Продажи. Соответствующее решение было принято Исполнительной дирекцией в декабре прошлого года.

Сейчас Фонд проводит отбор организаторов электронных аукционов. Свои документы на участие в отборе подали 38 претендентов. В течение ближайших десяти рабочих дней по результатам проверки будет утвержден и обнародован перечень аккредитованных площадок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Первые аукционы стартовали в Prozorro.Продажи еще в конце октября 2016. В первый же день в системе появилось 9 лотов. Среди преимуществ системы возможность следить за ходом аукциона, получать данные об отдельных торгах, просматривать контракты и т. д.

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