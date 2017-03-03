Alibaba инвестировала $177 млн в индийскую e-commerce компанию

В ходе инвестиционного раунда Paytm E-Commerce удалось собрать 200 млн долларов

Подразделение электронной коммерции индийского платежного сервиса Paytm – Paytm E-Commerce – собрало 200 млн долларов в ходе инвестиционного раунда.

177 млн долларов поступили от китайского e-commerce гиганта Alibaba, а оставшиеся 23 млн долларов — от Saif Partners.

Paytm анонсировала планы по отделению своего e-commerce подразделения от платежного бизнеса в середине прошлого года. Источники сообщают о планах Paytm E-Commerce продавать на своей площадке около миллиарда товаров мерчантов со всей Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что финансовое подразделение Alibaba, Ant Financial, приобрело 40% акций Paytm за более, чем 1 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ant Financial приобрела американский сервис по переводу денег.

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По материалам finextra.com