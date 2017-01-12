Alibaba создаст 1 млн рабочих мест в США

Alibaba сделает ставку на продажу вина и фруктов в штатах среднего запада США
Китайский e-commerce гигант Alibaba планирует расширяться и создаст около 1 млн рабочих мест в США благодаря росту оборота торговли между малым бизнесом США и китайскими потребителями.
В основном, китайская компания будет расширяться в штатах среднего запада США, делая ставку на вино и фрукты, которые будут продаваться потребителям в Китае и Азии через Alibaba, сообщает портал usatoday.com.
Alibaba стремится стать цифровой платформой, через которую все международные ритейлеры будут получать доступ к китайским потребителям. Более того, Alibaba контролирует около 80% рынка онлайн-продаж в Китае, включая такие маркетплейсы как Taobao и T-Mall.
Через платформу AliExpress, которая также принадлежит Alibaba, китайские ритейлеры продают свою продукцию потребителям в США, а американские бренды реализовывают свою продукцию на китайском рынке.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что продажи Alibaba достигли нового рекорда.
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По материалам thepaypers.com