AliExpress ужесточил правила доставки в Украину

Новые правила вступают в силу, начиная с сегодняшнего дня

Начиная с 7 февраля 2017 года 0:00 часов по Тихоокеанскому времени китайская онлайн-площадка AliExpress ужесточит правила доставки товаров в Украину, Беларусь и Россию.

В частности, товары, стоимостью от двух долларов и выше, в Россию будут отправляться исключительно с отслеживаемым трек-номером.

Услуга эконом-доставки больше не будет действовать для заказов из Украины и Беларуси, вне зависимости от их стоимости. Для российских потребителей услуга будет действовать для дешевых и легких заказов.

Причиной нововведений стали частые случаи утери или кражи посылок. Более того, некоторые потребители, пользуясь тем, что некоторые товары невозможно отследить, требуют вернуть им деньги, даже если товар уже у них на руках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что российские товары провалились на AliExpress.

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По материалам segodnya.ua