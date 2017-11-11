Как покупать на AliExpress: ТОП-10 советов

Сегодня в Китае стартует масштабная распродажа

Китайские магазины снижают цены на свои товары до 80% в день Холостяка. Для тех, кто решил испытать удачу в охоте за скидками, редакция PaySpace Magazine составила список дельных советов, которые помогут не разочароваться в покупках на AliExpress.

Совет №1 – приготовьтесь к распродаже

Вы еще не зарегистрировались на площадке? Самое время это сделать. Если до начала распродаж вы не успеете завести аккаунт и зарегистрировать адрес доставки – рискуете пропустить пару выгодных предложений.

Регистрироваться можно через соцсети или традиционно, по e-mail. Это займет несколько минут. Оказавшись в своем личном кабинете, первое, что нужно сделать – заполнить адрес доставки товара латиницей. После этого можно начинать поиски товара.

Совет №2 – ищите товар на английском

Есть несколько способов попасть на страничку товара: рекламные баннеры на главной AliExpress, фильтр по категориям и строка поиска. Если вы решили воспользоваться последней опцией – вводите название товара на английском. Это увеличит шансы сразу найти нужный предмет.

Если вам все же привычнее пользоваться русскоязычной версией сайта – проверить название товара можно с помощью специальной кнопки «посмотреть название на английском». Зная его, вам будет легче найти видеообзор и отзывы в Интернете.

Совет №3 – убедитесь в надежности продавца

Если вы уже определились с названием товара, самый простой способ найти надежного продавца – отсортировать выдачу по количеству заказов. И выбрать поставщика из первой пятерки. Однако есть еще несколько показателей, которые не стоит упускать из виду:

Положительные отзывы – чем больше – тем лучше. Для дорогих вещей (например, смартфонов) показатель должен быть выше 96%. Не ограничивайтесь цифрами. В разделе «Отзывы» покупатели обычно пишут о своих впечатлениях после использования товара. Они могут быть очень информативными.

Ассортимент – если магазин открылся всего пару недель назад, а в каталоге – несколько позиций – поищите другого поставщика.

Рейтинг продавца – обозначается цифрами, медалями, кристаллами и другими отметками. Чтобы получить один кристалл, продавцу нужно как минимум 500 положительных оценок (4 или 5 баллов).

Получив товар, не забудьте поставить оценку продавцу. Ваш отзыв может быть полезен другим покупателям.

Совет №4 – проверьте качество товара

Специальные сервисы помогут вам оценить качество товара даже на расстоянии. Помимо отзывов на AliExpress, покупатели часто делятся впечатлением о товаре и фото на iTao, YouTube, «ВКонтакте» и в других соцсетях. Часто реальные отзывы не совпадают с заявленными характеристиками. Поэтому не пренебрегайте этим пунктом.

Совет №5 – торгуйтесь с продавцом

Несмотря на то, что цены на площадке и так низкие, не забывайте попросить торговца о дополнительных скидках или бонусах. Он может отказать, но за спрос, как известно, денег не берут.

Если не привыкли торговаться – пообщайтесь с продавцом. Это не просто знак вежливости. Но и гарантия того, что вы останетесь довольны своим заказом. Связаться с магазином можно по e-mail или прямо через страницу товара. И уточнить наличие, сроки комплектации заказа на складе и другие детали.

Совет №6 – Оформите доставку выгодно

Украинцы, делая заказы в китайских интернет-магазинах, сталкиваются с проблемой — непонятно, какой почтовый оператор и на каких условиях займется доставкой посылки уже по территории Украины. Редакция PaySpace Magazine в канун распродажи подготовила для вас инструкции как получить посылку из Китая на Нову Пошту, Укрпошту или Meest Express.

Совет №7 – Закажите быструю доставку

Укрпошта позволяет ускорить получение товара до двух недель. Необходимо выбрать нужный товар и написать продавцу, что вы хотите, чтобы доставка в Украину обязательно осуществлялась с помощью ePacket China Post. Служба доставки рассчитана на небольшие товары весом до 2 кг.

Совет №8 – Следите за вашей посылкой

Многие продавцы в целях экономии отправляют товары по самым низким тарифам, которые не предусматривают опцию отслеживания отправления. Если вы хотите отслеживать перемещение посылки, выбирайте сервис с пометкой Registered.

Совет №9 – Не заказывайте сразу несколько товаров

Несмотря на все усилия логистических операторов, посылки продолжают теряться и повреждаться в процессе транспортировки. Поэтому если вы заказали сразу несколько товаров, будет вдвойне обидно в случае исчезновения или порчи груза. Кроме того, могут возникнуть задержки на границе.

Совет №10 – Еще раз перестрахуйтесь

Получив посылку, не торопитесь снять упаковку. Если с товаром что-то не так, потом вы не докажете это продавцу. Поэтому попросите кого-то снять процесс на видео. Это станет доказательством вашей правоты. Если с посылкой действительно что-то не так – не торопитесь писать жалобу на AliExpress. Сначала попытайтесь решить проблему с продавцом. Велика вероятность, что он пойдет навстречу, чтобы не портить свой рейтинг.

Удачных покупок!

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