Alipay запускается в Северной Америке

Alipay сделает платежи для китайских туристов в США и Канаде проще и удобнее

Платежный сервис Alipay анонсировал запуск мобильных платежей на розничном рынке Северной Америки.

Данная инициатива существенно облегчит оплату товаров и услуг китайскими туристами в США и Канаде, утверждают в компании.

Также Alipay наладил сотрудничество с ритейлером DFS Group. Партнеры запустят платежи Alipay в магазине DFS в международном аэропорту Гонолулу и в одном из магазинов DFS на Гаваях. Ранее DFS Group уже запустила Alipay в магазинах в аэропортах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса и в аэропорту JFK в Нью-Йорке.

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Ранее сообщалось о том, что Alipay расширяется в Европе.

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По материалам thepaypers.com