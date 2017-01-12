Amazon будет выпускать кредитные карты

Amazon запустит специальный сервис для членов программы Amazon Prime
Компания Amazon намерена увеличить продажи, с помощью запуска новых кредитных карт для постоянных покупателей.
Онлайн-ритейлер представил новую карту для членов программы Amazon Prime, имея которую можно получить 5-процентные скидки на все покупки на Amazon.com. Карта выпущена банком J.P. Morgan Chase & Co и брендирована логотипом Visa Inc. Держателям не придется платить ежегодную комиссию за пользование картами и трансграничные транзакции.
В компании прогнозируют, что карты будут очень популярны среди клиентов Amazon, поскольку предусматривают бонусы на последующие покупки.
В Amazon не раскрывают информацию о количестве членов программы Amazon Prime. Членство в программе стоит 99 долларов в год.
Amazon Prime — это масштабная дисконтная программа для клиентов Amazon, которая предоставляет не только скидки на товары и доставку, но и значительные льготы при пользовании другими сервисами, такими, как например Amazon Video или Amazon Library.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Amazon и Ford обеспечат совершение покупок прямо из салонов авто.
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По материалам marketwatch.com