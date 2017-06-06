Amazon разрабатывает новую линейку смартфонов

Кодовое название новых девайсов — Ice

Компания Amazon работает над новой линейкой смартфонов под кодовым названием Ice. В компании надеются, что новые модели помогут реабилитироваться после неудачного запуска Amazon Fire Phone в 2014 году.

Новые смартфоны будут оснащены рядом приложений Google, включая Gmail и Google Play. Новые устройства не будут поддерживать Amazon Alexa – голосовой помощник компании Amazon. Однако поддержку могут внедрить в ходе дальнейшей разработки.

Согласно сообщениям, новый Amazon Android будет идти в двух вариантах — с диагональю экрана 5,2 и 5,5 дюйма, с чипом Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ RAM и 16 ГБ внутренней памяти. Смартфоны будут оснащены 13 МП камерой и сканером отпечатков пальцев и будут работать на ОС Adnroid 7.1.1 Nougat.

Смартфоны Amazon Android могут поступить в продажу до конца 2017 года в Индии. Пока что не уточняется, попадут ли новые девайсы на рынок США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что потребители готовы променять банки на Apple, Google и Amazon. Около трети британских потребителей готовы доверить свои финансы крупнейшим ИТ-компаниям Amazon, Google, Facebook и Apple. 48% респондентов хотят, чтобы банки делились данными о клиентских операциях с доверенными третьими сторонами, если бы при этом потребители получали более персонализированный сервис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amazon запускает свои инновационные магазины без касс в Европе

По материалам pymnts.com