Amazon вышел на рынок Ближнего Востока

Крупная сделка, анонсированная в марте, состоялась. Подробности — читайте далее

Американский онлайн-гигант и ближневосточная e-commerce компания Souq.com объединяются. Поглощение местного игрока позволит Amazon выйти на новый рынок, с большим потенциалом развития торговли через интернет. Подробности сделки официально не раскрыты, но знакомые с ситуацией источники сообщают, что Amazon заплатит за Souq.com около 650 млн долларов. Компании заявили, что уже завершили первый этап слияния. Теперь клиенты могут регистрироваться на Souq.com, используя данные учетной записи Amazon.

Следующим шагом станет интеграция продуктов и услуг между двумя сайтами. В частности, Souq.com заявил о возможности подключения к глобальной базе продавцов и клиентов Amazon для развития своего бизнеса.

Сделка с Souq.com станет для Amazon основой проникновения в растущее и конкурентное пространство электронной коммерции Ближнего Востока. Ежемесячно на Souq.com заходит более 45 млн посетителей. Им предложен выбор из 8,4 млн товаров в 31 категории.

В целом, в регионе насчитывается около 50 млн потребителей, а рынок относительно неосвоенный: онлайн осуществляется лишь около 2% от всех розничных расходов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon будет продавать автомобили в Европе. Новый проект Amazon уже запущен в пилотном режиме в одной из стран ЕС.

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