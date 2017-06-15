Amazon будет продавать автомобили в Европе

Новый проект Amazon уже запущен в пилотном режиме в одной из стран ЕС

Amazon намерена зайти на европейский авторынок и уже занимается поиском сотрудников. Эту информацию подтвердил Кристоф Меллер, глава европейского автомобильного отдела Amazon. Проект уже запущен в пилотном режиме в Италии, а сейчас компания планирует расширение в Великобритании.

В США компания уже укрепилась на авторынке благодаря проекту Amazon Vehicles. Однако на американском рынке компания не продает автомобили онлайн. На сегодняшний день портал Amazon Vehicles – это своего рода автомобильное комьюнити для поиска информации о машинах – изображений, видео, технических характеристик. Пользователи также могут задавать вопросы и добавлять отзывы о моделях.

Amazon Vehicles в Европе

Сейчас Amazon тестирует продажи моделей Fiat Chrysler, но согласно немецкому ресурсу Automobilwoche, американская компания намерена запустить продажи в Великобритании перед расширениям в других европейских странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что проект компании Amazon Dash Button – физическая кнопка для заказа закончившихся товаров — стал самым быстро развивающимся сервисом e-commerce компании, несмотря на провальный дебют два года назад.

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По материалам ecommercenews.eu