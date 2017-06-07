E-commerce Западной Европы в деталях — спецпроект PaySpace Magazine

Интересные цифры и факты о развитии европейского рынка цифровых платежей и электронной коммерции

Редакция PaySpace Magazine начинает серию публикаций, посвященную электронной коммерции и платежам в Западной Европе. Проект охватывает 12 крупнейших рынков региона. Мы расскажем, как развиты платежные сервисы и онлайн-торговля в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании на основании данных отчета европейского провайдера платежных решений PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016.

По этому отчету можно составить представление об особенностях поведения 247 млн интернет-покупателей в Западной Европе. Ведь все государства, представленные в докладе, составляют 87% общего объема электронной торговли региона.

За 2016 год жители Западной Европы потратили в Интернете 475,7 млрд долларов. Чаще всего покупки онлайн совершают во Франции, Германии и Великобритании. Именно на эти три страны приходится более 60% онлайн-транзакций в регионе.

В Западной Европе складываются отличные условия для онлайн-торговли — высок уровень проникновения интернета — 90% для 8 из 12 стран. Кроме того, более 95% населения имеет банковский счет. А почти у 50% населения есть кредитная карта. В настоящее время Великобритания является крупнейшим рынком электронной коммерции в Западной Европе.

В 2014 году 55%​ всех онлайн-транзакций были оплачены кредитной или дебетовой картой. Только 19% были оплачены с электронного кошелька. Для сравнения, в Азии этот показатель достигает 34%. Однако и в Европе он варьируется в зависимости от рынка. Электронными деньгами расплачиваются 22% немцев и только 2% швейцарцев.

В Западной Европе высок уровень проникновения смартфонов: около 70% по сравнению с глобальным показателем в 42%. Поэтому многие жители региона покупают со смартфонов. А торговцы адаптируют свои сайты для мобильных устройств.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Первый обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Австрии.

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