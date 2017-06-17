E-commerce в деталях: Германия. Электронные кошельки в приоритете

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Со времен «Рейнского чуда» 1950-х годов, страна является бесспорным экономическим двигателем Западной Европы. Кроме того, государство занимает первое место по производительности в G20. Сегодня Германия — процветающая и стабильная страна, своеобразный мост между Востоком и Западом.

Распространение финансовых сервисов

Немецкое население получает широкий доступ к финансовым услугам благодаря сети сберегательных банков Sparkassen и другим государственным банкам. В 1995 году все крупные финучреждения Германии подписали добровольное соглашение, гарантирующее каждому немцу право на банковский счет. Успех этих мер доказывает то, что 99% населения страны сейчас имеет счет в банке. Кроме того, у 46% немцев есть как минимум одна платежная карта. Однако кредитными картами активно пользуется относительно небольшое число потребителей. Большинство немцев предпочитают дебетовые формы оплаты.

Распространение смартфонов и интернета

Доступ к интернету имеет 86,2% населения. Это высокий показатель, но он на порядок ниже, чем в некоторых развитых странах Европы, таких как Нидерланды или Великобритания. Тем не менее, благодаря тому, что примерно 60 млн немцев пользуются интернетом, Германия является привлекательным рынком для электронной коммерции. Смартфоны в стране распространены на 64% — почти как и в среднем в Западной Европе.

Покупки онлайн

49,5 млн немцев (60% населения) совершают покупки онлайн. Из них 14 млн хоть раз покупали товар у иностранных интернет-ритейлеров. По объему онлайн-продаж, который составил почти 80 млрд долл в 2014 году, страна является пятым по величине рынком e-commerce в мире. Ожидается, что к 2019 году на долю мобильной коммерции будет приходиться почти четверть всех онлайн-продаж. Ежегодные темпы роста интернет-покупок с мобильных устройств достигают 112%. Что свидетельствует о том, что рынок еще не сформировался.

Платежи в интернете

Немцы используют карты для оплаты онлайн-покупок реже, чем жители другх стран Западной Европы. Вместо этого потребители предпочитают методы прямой оплаты с использованием онлайн-банкинга, без каких-либо посредников. В Германии очень популярны электронные кошельки — на них приходится 22% всех онлайн-платежей. Самым известным местным провайдером является Sofort — платежная система, которая позволяет пользователю входить в онлайн-банкинг в момент оформления заказа.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Германии.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016