E-commerce в деталях: Франция. Онлайн-покупки со смартфонов

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Франция имеет второй по величине рейтинг производительности в G20 (первое место получила Германия), рост ее экономики на 1,1% в прошлом году превысил средний показатель по Еврозоне, а Париж по-прежнему остается одним из крупнейших культурных центров мира.

В следующем обзоре спецпроекта мы рассмотрим, как французы покупают онлайн и какими финансовыми сервисами пользуются.

Распространение финансовых сервисов

Расширение доступа к финансовым услугам на политической повестке дня Франции уже более 30 лет. В 1984 году страна приняла новое банковское законодательство, дающее каждому гражданину право как минимум на базовый банковский счет. Как результат — в прошлом году только 3% французов не имели счета в банке. Распространение кредитных карт составляет 44% — выше, чем в среднем в мире, но ниже, чем в регионе. Франция, как и любая другая страна в Европе, имеет высокоразвитый рынок кредитных и дебетовых карт. При этом чаще всего в одной карте объединены обе функции.

Распространение смартфонов и интернета

Почти 84% французов дома имеют доступ к интернету. Этот показатель гораздо выше среднемирового. В то же время, во Франции больше «цифровых аутсайдеров», чем в Великобритании или Германии. 61% населения Франции имеет смартфоны с доступом в интернет, причем Android является самой популярной мобильной операционной системой.

Покупки онлайн

Электронная торговля во Франции стремительно растет — на 11% в год. Рынок e-commerce, оценивающийся почти в $57 млрд, является третьим по величине в Европе. Это делает Францию хорошим местом для развития электронной коммерции. Пятая часть онлайн-покупок производится с использованием мобильного телефона. Самовывоз приобретенных онлайн товаров во Франции особенно популярен. Таким образом осуществляется 26% всех покупок через Интернет.

Платежи в интернете

72% всех онлайн-покупок оплачиваются кредитной или дебетовой картой. Этот показатель во Франции выше, чем в любой другой западноевропейской стране. На электронные кошельки приходятся существенные 16% рынка. При этом самым популярным провайдером является PayPal, но на его долю посягают альтернативные сервисы — Visa Checkout и французский PayLib. Впрочем, это не означает, что строить бизнес на местном рынке электронных кошельков легко. В начале 2017 года французский банк Crédit Agricole отказался от своего электронного кошелька Kwixo, который работал с июля 2011 года.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Финляндии.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — E-commerce в деталях: Дания. Страна банковских счетов

По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016