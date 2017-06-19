E-commerce в деталях: Италия. Плохой интернет и отсутствие смартфонов

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Италия — страна контрастов. В стране наблюдается резкое разделение между богатым, промышленным севером и более аграрным югом. И это не могло не отразиться на финансовых привычках жителей разных регионов.

Распространение финансовых сервисов

Только 87% итальянцев имеют банковский счет. Этот показатель значительно ниже среднего по Западной Европе (95%). Количество кредитных карт в стране тоже меньше, чем в среднем по региону — всего 36%.

Согласно исследованию, проведенному Банком Италии в 2014 году, отчасти это связано с устоявшейся традицией наличных платежей. Финансовая интеграция населения долго не выносилась на политическую повестку дня. Власти страны только в 2011 году запустили план «Сохранить Италию», предполагающий бесплатный текущий счет всем, у кого его не было.

Распространение смартфонов и интернета

Только 62% итальянцев имеют качественный доступ к интернету. Это на 16% меньше, чем в среднем по региону, и на 30% меньше, чем в самых продвинутых странах Западной Европы.

Смартфонами пользуются только 57% итальянцев. Это также один из самых низких показателей. Население Италии стареет, а пожилые люди часто безразлично относятся к инновациям.

Итальянское правительство работает над решением обеих проблем.

Покупки онлайн

Около 15 млн итальянцев, или 25% населения, совершают покупки в Интернете. Это низкий показатель для западноевропейской страны. Но темпы роста электронной коммерции (17,5% в год) свидетельствуют о растущем интересе итальянцев к покупкам в Сети.

С другой стороны, сектор растет в основном за счет заказов на американских онлайн-ресурсах — Amazon и eBay. А также на сайте немецкого ритейлера Zalando.

Платежи в интернете

Традиционно большинство онлайн-транзакций в Италии совершаются с помощью кредитной или дебетовой карты. В стране с высокой долей наличных платежей, это существенное препятствие для развития электронной коммерции.

Ситуацию пытаются исправить с помощью электронных кошельков. В 2015 году 20% всех онлайн-покупок оплачивалось именно так. И, скорее всего, этот показатель будет расти.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Нидерландах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — E-commerce в деталях: Австрия. Финансы в приоритете для государства

По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016