E-commerce в деталях: Финляндия. Банковский перевод популярнее карт

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Сейчас Финляндия — процветающая скандинавская республика с крупным производственным сектором, на который приходится 31% ее ВВП. Финляндия также известна благодаря своей системе образования, которая считается одной из лучших в мире. Что происходит в сфере финансов и электронной коммерции этой страны — смотрите на инфографике.

Распространение финансовых сервисов

В недавнем исследовании Imperial College London, Финляндия заняла первое место в мире по доступности финансовых услуг. 100% населения страны имеет счета в банке, тогда как глобальный средний показатель составляет всего 61%. Среди взрослого населения 63% (почти 3 млн человек) имеют как минимум одну кредитную карту. В Финляндии даже самые маленькие магазины обычно принимают к оплате кредитные и дебетовые карты, что встречается не на всех европейских рынках.

Распространение смартфонов и интернета

Финляндия — огромная страна с небольшой густотой населения. Большая часть ее территории в Арктических регионах почти непроходима и непригодна для жизни. Несмотря на это, широкополосный доступ к Сети доступен даже для самых отдаленных поселений. Таким образом, Финляндия имеет один из самых высоких в Европе показателей доступности интернета — 92,4%. Это обеспечил, прежде всего, принятый в 2010 году закон, обязующий телекоммуникационные компании предоставлять широкополосный доступ в Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с для каждого дома в стране. В то же время, показатель распространения смартфонов в Финляндии ниже, чем на многих европейских рынках — всего 63%.

Покупки онлайн

Три четверти финнов заявили, что свободно или почти свободно владеют хотя бы одним иностранным языком. Эта статистика в какой-то мере объясняет их высокую готовность совершать покупки онлайн на иностранных ресурсах. В 2014 году 40% финнов купили что-то у иностранного интернет-продавца. Самыми популярными категориями товаров были книги, одежда и бытовая электроника. В целом, среди всех финнов 52% хотя бы раз в жизни что-то покупали онлайн. Ожидается, что к 2019 году финский рынок электронной коммерции достигнет 14,8 млрд долл.

Платежи в интернете

Самый распространенный способ оплаты в Финляндии — банковский перевод. Этот способ предпочитает 44% финских интернет-покупателей. Следующим наиболее популярным методом оплаты является кредитная или дебетовая карта (28%). Ни наличные деньги (3%), ни электронные кошельки (6%) не пользуются большим спросом на рынке. Самым популярным провайдером платежей является шведский сервис банковских переводов Klarna, имеющий 10% доли на региональном рынке. Он позволяет клиентам оплачивать покупки со своих банковских счетов, не раскрывая их данные продавцам.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам во Франции.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016