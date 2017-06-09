E-commerce в деталях: Австрия. Финансы в приоритете для государства

Редакция PaySpace Magazine начинает серию публикаций, посвященную электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Первой страной, чью платежную инфраструктуру мы рассмотрим в рамках спецпроекта, станет Австрия. Государство, некогда являвшееся центром Габсбургской монархии, сегодня представляет собой небольшую территорию с гористыми ландшафтами, без выхода к морю и населением 8 млн человек. Экономика Австрии сложная и разнообразная. В стране находятся важные промышленные центры, а также хорошо развит туризм. 10% объемов производства приходится именно на эту отрасль.

Как в Австрии развиты банковские услуги, электронная коммерция и платежные инструменты — читайте далее

Распространение финансовых сервисов

Финансовое вовлечение граждан является приоритетным направлением развития страны вот уже 10 лет. В 2006 году благотворительный фонд Erste создал сберегательный банк Zweite Sparkasse – специализированное финучреждение для людей, которые ранее не пользовались банковскими счетами. В этом финучреждении им предложили простые аккаунты без овердрафтов и комиссий за использование.

Инициатива оказалась успешной и сегодня только 3% австрийцев не имеет счета в банке. А 51% населения пользуется онлайн-банкингом. Кредитными картами в стране расплачиваются не так активно. Только 3 млн. человек (40% взрослого населения) имеют на руках «пластик». Однако по сравнению с общемировым показателем (18%) это тоже немало.

Р аспространение смартфонов и интернета

В Австрии 86% населения пользуются смартфонами. А 44% — планшетами. Это неудивительно, ведь экономика страны хорошо развита, а домохозяйства процветают. Тем не менее, ситуация с интернетом не так однозначна. Доступ к Сети неоднородный в разных регионах Австрии. В городах с выходом в онлайн проблем нет. А вот подключение к Сети горных регионов (около 60% территории) сопряжено с трудностями. Тем не менее, правительство обязалось к 2020 году обеспечить всеобщий доступ к высокоскоростному интернету.

Покупки онлайн

Почти 4 млн австрийцев совершают покупки в интернете. По сравнению с жителями других стран Западной Европы, австрийцы настоящие шопоголики. В среднем онлайн-покупатель тратит 3,362 тыс долларов за год. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Фактически, только их альпийские соседи — швейцарцы – тратят соизмеримую сумму денег онлайн.

Продажи через интернет составляют 8% от общего объема розничной торговли в стране. Австрийцы, как правило, охотно покупают в зарубежных интернет-магазинах. 83% опрошенных хоть раз отоваривались в интернет-пространстве других стран.

Исследования также показали, что около 40% австрийцев совершают покупки в интернете с мобильного телефона. Годовой темп роста электронной торговли в Австрии составляет 8%. А объем рынка стремится к 13 млрд долларов в год.

Платежи в интернете

Чаще всего покупатели расплачиваются банковской картой (39%) или прямым банковским переводом (35%). Только 16% используют электронный кошелек, что на 3% ниже, чем в среднем по региону.Наличными расплачиваются менее 5% онлайн-покупателей. Австрийцы имеют доступ к альтернативным платежным сервисам, включая Sofort и SafetyPay, которые позволяют оплатить товар разными способами — как через свой онлайн-банкинг, так и наличными. Эти сервисы также работают в Германии, что облегчает трансграничный шопинг между двумя странами.

Следующей страной в рамках спецпроекта станет Дания. Следите за выходом новых статей!

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016