E-commerce в деталях: Швейцария. Банки за альтернативные платежи

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Современная Швейцария — очень богатая нация с одним из самых влиятельных банковских сообществ в мире. Эта страна не является членом Европейского союза, но добровольно согласовала многие аспекты своего законодательства с ЕС, чтобы предоставить доступ к единому рынку ключевым секторам своей экономики. О финансах и электронной коммерции в Швейцарии — читайте далее.

Распространение финансовых сервисов

Учитывая высокоразвитый банковский сектор Швейцарии, не удивительно, что банковские счета среди местного населения очень распространены. Почти 100% швейцарцев в возрасте старше 15 лет имеют свой собственный счет в банке. Популярностью пользуются и кредитные карты. Ими пользуются 54% населения. При этом швейцарцы не склонны к крупным покупкам в кредит.

Распространение смартфонов и интернета

За период с 2008 по 2014 год количество швейцарских интернет-пользователей выросло с 79% до 87% от общего количества населения. Учитывая относительную сложность создания новой инфраструктуры из-за особенностей швейцарского ландшафта, такой показатель впечатляет. Достаточно широким является и распространение смартфонов — они есть у 73% жителей страны.

Покупки онлайн

Объем e-commerce в Швейцарии вырос на 16% в 2014 году, достигнув отметки в $12,7 млрд. Швейцарцы, как и австрийцы, много тратят. Среднестатистический онлайн-покупатель оставляет в интернет-магазинах $3190 в год. Крупнейшими игроками в розничной онлайн-торговле являются Amazon, Nespress, Zalando и LeShop. Но лидерство удерживает швейцарский ритейлер Digitec.

Платежи в интернете

Большинство онлайн-покупок в Швейцарии оплачиваются картой. Учитывая широкое распространение кредиток, это неудивительно — потребители просто пользуются доступной и проверенной инфраструктурой. Этим же объясняется и относительно низкий уровень использования электронных кошельков. Однако вскоре это может измениться, поскольку швейцарские банки начали активно разрабатывать свои собственные альтернативные способы оплаты, включая мобильные платежные POS-системы для магазинов.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Великобритании.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016