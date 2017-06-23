E-commerce в деталях: Норвегия. Банковские счета для всех

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Норвегия является одной из самых малонаселенных стран Западной Европы. Согласно исследованию, проведенному Economist Intelligence Unit, это самая открытая и демократичная страна в мире. Насколько свободно норвежцы владеют современными платежными инструментами — смотрите на инфографике.

Распространение финансовых сервисов

Как и во многих других североевропейских странах, в Норвегии есть местные сберегательные банки, специально предназначенные для обслуживания граждан.

Закон гарантирует каждому жителю страны право на банковский счет, в том числе и нерезидентам, которые собираются прожить в стране не менее 6 месяцев.

В результате такой политики каждый норвежец старше 15 лет имеет банковский счет. Кредитные карты также достаточно распространены. 67% взрослых норвежцев имеют хотя бы одну кредитную карту.

Распространение смартфонов и интернета

В 2013 году норвежское правительство обязалось обеспечить 90% домохозяйств широкополосным доступом к интернету к 2020. В настоящее время уже 96% норвежцев имеют доступ онлайн в той или иной форме. В большинстве случаев это скоростной интернет. Распространение смартфонов достигает 77%. А 55% используют их для выхода в онлайн так же часто, как и ПК.

Покупки онлайн

В 2014 году объем норвежской электронной коммерции превысил 9 млрд долларов.

Большинство норвежцев — 62% — скупаются в интернете не реже одного раза в квартал. А 36% покупают онлайн один раз в месяц. Покупатели охотно заказывают в иностранных интернет-магазинах. 41% отовариваются в США или Великобритании. А 27% в Китае.

Покупки онлайн со смартфонов — еще одна тенденция e-commerce в Норвегии. 32% владельцев смартфонов совершают покупки со своих телефонов. Из них более половины делают это с использованием мобильного приложения магазина.

Платежи в интернете

Самым популярным платежным средством среди норвежцев являются кредитные и дебетовые карты — с долей рынка 41%.

Также норвежцы любят электронные кошельки. 23% покупок в онлайне оплачиваются именно этим инструментом. На рынке e-кошельков нет явного лидера. Популярные провайдеры занимают примерно одинаковую долю рынка.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Испании.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016