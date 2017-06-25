E-commerce в деталях: Испания. Страна банковских отделений

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Страна с населением 46 миллионов человек когда-то была центром империи, охватывающей весь мир. Но отстала от других промышленных держав в XIX и XX веках.

Тем не менее, сегодня экономика Испании (+2,7% в год) является одной из наиболее быстрорастущих в Европе несмотря на кризис 2008 года. Как обстоит дело с финансовой вовлеченностью населения — смотрите на инфографике.

Распространение финансовых сервисов

В Испании очень много банковских отделений. На 100 тыс человек приходится 96 филиалов. Это самый большой показатель в Западной Европе.

Банковское дело в стране хорошо развито — на рынок активно выводятся инновационные продукты, например, цифровые кошельки и мобильные банки. Кроме того, Испания занимает четвертое место по распространению мобильного банкинга в Европе.

98% испанцев имеют банковский счет, а 54% — как минимум одну кредитную карту. Это высокий уровень финансовой интеграции.

Распространение смартфонов и интернета

Только 76% испанцев имеют доступ к Интернету, а 63% пользуются смартфонами. Это меньше, чем в среднем по Западной Европе.

В 2013 году испанское правительство запустило «Программу цифрового развития Испании» с целью расширения доступа к Интернету и стимулирования инвестиций в цифровую инфраструктуру. 80% пользователей интернета подключаются к Сети как с ПК, так и со смартфонов.

Покупки онлайн

Объем электронной торговли в Испании в 2014 году приблизился к 17 млрд долларов. В среднем онлайн-покупатель тратит 1300 долларов в год. Самая популярная категория покупок — одежда. Испанцы все охотнее покупают со своих смартфонов. Ожидается, что в ближайше годы темп роста мобильной коммерции составит 48%. Это самый высокий показатель в Европе после Скандинавии.

Одним из основных факторов роста онлайн-торговли стало желание экономить. Особенно после 2008 года.

Платежи в интернете

Карты — самый популярный способ оплаты в Испании: 87% заказов оплачиваются «пластиком». Также растет популярность электронных кошельков, среди них и PayPal.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Швеции.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016