E-commerce в деталях: Дания. Страна банковских счетов

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

Следующей страной, чью платежную инфраструктуру мы рассмотрим в рамках спецпроекта, станет Дания. Королевство состоит из полуострова Ютландия, более 400 балтийских островов и североатлантических территорий — Фарерских островов и Гренландии. В отличие от других морских держав Европы, утративших своий статус, Дания остается мировым лидером в области судоходства. И владеет сильным оффшорным энергетическим сектором. Экономика страны достаточно разнообразна, но, как и в большинстве европейских государств, преобладающей является сфера услуг.

Распространение финансовых сервисов

У 100% взрослых датчан есть счет в банке. Этот показатель делает страну мировым лидером по финансовой вовлеченности населения. Более 4,5 млн взрослых датчан (36%) пользуются банковскими картами, предпочитая преимущественно дебетовые платежные инструменты. Это меньше, чем в среднем по Европе (48%).

Датчане очень лояльно относятся к своим банкам, редко переходя в другие финучреждения. Даже после того, как банковская индустрия в стране была либерализована, и вкладчики получили право выбирать банковские продукты других финучреждений, 36% по-прежнему остались верны своему банку.

Распространение смартфонов и интернета

В настоящее время 96% датчан (5,4 млн) пользуются интернетом. Цель правительства — обеспечить всех жителей страны широкополосным доступом к Сети на скорости 100 Мбит/с (30 мбит/с при загрузке) к 2020 году. Эта цель более амбициозна, чем общие планы ЕС по распространению интернета в регионе. Если правительству удастся ее достичь — Дания станет одной из самых продвинутых стран по распространению интернета.

Большинство датчан — 74% — имеют смартфон и используют его для доступа к интернету. Почти 60% говорят, что используют мобильный для выхода в онлайн даже чаще, чем компьютер.

Покупки онлайн

Согласно опросам, 66% датчан покупают онлайн, как минимум, раз в квартал. А 33% делают это несколько раз в месяц. Самые популярные категории онлайн-покупкок в стране — это одежда, электроника и медиа.

Большинство датчан уверенно покупают онлайн. Только 10% из них нужно предварительно посмотреть на товар в традиционном магазине. Это свидетельствует не только о высоком уровне доверия к интернет-магазинам, но и о хорошо продуманной инфраструктуре, которая сопровождает процесс онлайн-шопинга. Датчане очень требовательны: 54% ожидают, что доставка их заказа займет не более трех дней.

Платежи в интернете

Датская онлайн-экономика формируется в основном за счет кредитных и частично дебетовых карт. Только у 14% датчан есть электронный кошелек (при среднем для Западной Европы показателе в 19%). Четверть покупателей используют для оплаты банковские переводы, а 12% — наличные деньги. 46% онлайн-покупок оплачивается картами.

Самый популярный сервис онлайн-платежей в Дании — это Edankort. Его доля рынка — 39%.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Финляндии.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016