E-commerce в деталях: Швеция. Самая безналичная страна мира

Редакция PaySpace Magazine публикует серию статей, посвященных электронной коммерции и платежам в Западной Европе

В Швеции только 2% покупок оплачиваются наличными. А рейтинг равенства в отношении доходов здесь один из лучших в Западной Европе. О других показателях финансовый вовлеченности населения — читайте далее.

Распространение финансовых сервисов

В течение десятилетий Швеция уделяет немало внимания вопросу доступа к финансовым услугам. Согласно Закону о банковском бизнесе 1987 года, каждый гражданин страны имеет право на банковский счет. Все льготы в Швеции начисляются непосредственно на банковские счета, благодаря чему закон получил широкое применение. В результате 100% шведов имеют как минимум один банковский счет. Кроме того, 45% жителей страны пользуются банковскими картами. Подавляющее большинство шведов — 82% — пользуются онлайн-банкингом, а 45% — мобильным банкингом.

Распространение смартфонов и интернета

Сейчас 92,5% шведов имеют доступ к Интернету. В 2015 году в стране либерализировали правила предоставления широкополосного подключения согласно рекомендациям ЕС. Ожидается, что это вызовет большую конкуренцию между провайдерами и приведет к сокращению количества неподключенных к сети шведов. Швеция также стала первым в мире рынком, запустившим 4G в 2009 году. Шведы активно пользуются смартфонами — они есть у 76% жителей.

Покупки онлайн

Шведы также заядлые интернет-покупатели, причем 35% из них покупают что-то онлайн не реже 1 раза в месяц. Как и на большинстве других рынков, наиболее часто покупаемыми товарами являются одежда, книги и электроника. Доверие к электронной торговле очень велико: менее 20% покупателей предпочитают предварительно осматривать предметы в магазине перед покупкой. Почти 40% онлайн-покупателей покупают с помощью мобильных устройств; при этом более 35% из них совершают покупки через браузер. Поэтому для любого онлайн-магазина Швеции важно иметь сайт, оптимизированный для мобильных устройств.

Платежи в интернете

Большинство шведских покупателей — 53% — оплачивают свои покупки кредитной или дебетовой картой. Самый популярный провайдер платежных услуг, на который приходится около 30% доли рынка — это шведская компания Klarna, которая позволяет покупателям оплачивать покупки при помощи карты всего в один клик. Около 14% шведов оплачивают онлайн-покупки с использованием банковского перевода и примерно 10% — через электронные кошельки.

Хотите узнать больше о том, как в Европе развита электронная коммерция — следите за выходом новых статей. Следующий обзор спецпроекта будет посвящен онлайн-покупкам в Швейцарии.

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По материалам: PPRO — PAYMENTS & E-COMMERCE REPORT WESTERN EUROPE 2016